IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 97,24 %, während USD/CAD Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 72,88 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/8UqB1jRZea

Rohstoffe Update: Gemäß 16:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Gold: -3,70 % WTI Öl: -6,12 % Silber: -6,60 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/OVnA4ynFWV

Forex Update: Gemäß 16:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇨🇦CAD: -0,79 % 🇯🇵JPY: -0,87 % 🇨🇭CHF: -1,75 % 🇬🇧GBP: -2,51 % 🇳🇿NZD: -2,69 % 🇦🇺AUD: -3,08 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/IOWr5T1Jp8

Chances are overall, but I am through for today and will let the dust settle a little bit. Tomorrow is also a day. The week was profitable already. Happy trading to all. #DAX #SPX #StockMarketCrash2020 #Daytrading

Indizes Update: Gemäß 16:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: -7,94 % Dow Jones: -8,69 % Dax 30: -11,37 % CAC 40: -11,93 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/wmXf0GFrEj

Seems like #Netflix is the new defensive stock to have in such times $NFLX. Lost just 16 % so far. https://t.co/HtTVzv3Dw2

🇺🇸 S&P 500 Analyse: Langfristige Trendlinie erreicht https://t.co/yaRiZA7dzF #SP500 #SPX #WallStreet #StockMarketCrash2020 #aktien #boersencrash @SalahBouhmidi @CHenke_IG @IGDeutschland https://t.co/uSMLmb0xe2

I guess politicians and centralbankers should really think about their communication, means maybe its better just to s... up for some time. BC every time someone says something, #stockmarkets markets are breaking down further.

Honestly, I just waited for that statement for a long time. And here it is. https://t.co/XJCmNZBVfK