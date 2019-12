Ethereum Analyse: Untere Trendkanallinie wird angesteuert

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den ETHUSD auf 144 US-Dollar. Damit liegt der Ethereum Kurs heute rund 0,50 Prozent höher als am Vortag. Charttechnisch könnte nach dem Ausbruch aus der kurzfristigen Handelspanne, die Trendunterseite bei 134,60 US angesteuert.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Trading Leitfaden.

Trendkanal wurde seit Juli bereits 5-mal verteidigt

Seit Juli tendiert der ETHUSD Kurs in einem Abwärtstrendkanal. Bereits fünfmal konnte ein Bruch an der Unterseite vereitelt werden. Nun könnte in den nächsten Tagen, wenn der RSI die 48,5er-Marke nicht zurückerobert, die Unterseite wieder angesteuert werden.

Charttechnisch bestätigt auch der Ausbruch aus der Handelspanne die Fortsetzung des Abwärtstrends. Auf Basis der kurzfristigen Handelspanne zwischen 143 USD und 152 USD kann ein Kursziel ermittelt werden. Bei Projektion der Spannenhöhe an der Unterseite ergibt sich ein Kursziel bei 134 USD. Das Kursziel fällt mit der Trendunterseite zusammen.

Ein Bruch mit dem seit fünf Monate bestehenden Trendkanal dürfte den Abwärtstrend weiter anfachen und sogar die psychologische Unterstützung bei 100 USD in den Blickwinkel rücken.

ETHUSD Chart (4 Stunden)

Quelle: IG

Weitere Artikel die Sie zum Kryptowährungsmarkt interessieren könnten: