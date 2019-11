DAX 30 unter 13.100, Wirecard-Aktie bricht ein

just in case you missed it, if $dow rebounds at support 27.765, downside for $dax could be limited in US Session. $SPX has some more room to run to its support at 3.100 https://t.co/qsqcBaZJqn

#DAX < 13.100 #Wirecard-Aktie bricht ein $DAX #DAX30 https://t.co/0SZc9Z54Ho @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/5IkuN1wNDW

In Kürze:🇬🇧 GBP Unit Labor Costs (YoY) (2Q) um 09:30 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: N/A Vorher: 2.1% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-20

And then there is that 👇 https://t.co/pjTBcFrptg

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 97,87 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 79,99 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/QyXm7HuA6q

In Kürze:🇪🇺 EUR ECB Publishes Financial Stability Review um 09:00 GMT (15min) https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-20

btw. if a rebound shows I guess there will be a good opportunity to play the short-squeeze momentum. It don`t to have play out this way, but its always good to be prepared 😉No Advice! #DAX30

Critical zone testing. Nevertheless I don`t really like to be short, when uptrend still valid. So I prefer to have an eye on rebounds so far. It could change, if #DAX closes under 13.100 on daily basis today #DAX30 #FDAX $DAX https://t.co/G8DqTj4NTd

Todays #Bouhmidi Bands here: https://www.dailyfx.com/deutsch/devisenhandel/fundamental/tagliche_analyse/2019/11/20/Bouhmidi-Baender-Erwartete-Volatilitaet-Marktvolatilitaet-per-20112019-.html @DavidIusow @pejeha123 #dax30