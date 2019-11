EUR/USD Analyse vor Powell-Aussage

EURUSD Analyse: Das Währungspaar EUR/USD bleibt belastet und erreicht aktuell wieder die runde Marke bei 1,10 USD je Euro. Im Fokus stehen heute Aussagen des FED Präsidenten vor dem Kongress sowie läuft die Deadline für US-Zölle auf EU-Importe ab. Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

FED-Powell und US-Zölle im Fokus

Trumps Rede am Dienstagabend vermochte kaum etwas neues hervorzubringen. Aktienmärkte setzten allerdings zu einer Korrektur an, womöglich, weil es keine Details zu einem Deal gab und keine klaren Aussagen zu den Zöllen auf EU-Importe. Letzteres könnte letztendlich auch den Euro in den kommenden Tagen weiter belasten. Heute wird Trump eventuell über die Zölle entscheiden.

Darüber hinaus steht die Aussage des FED Präsidenten vor dem Kongress an. Marktteilnehmer erhoffen sich mehr Klarheit über den aktuellen Zinssenkungszyklus. Seit letzter Sitzung ist die Wahrscheinlichkeit auf weitere Zinssenkungen gefallen. Erwartungen an die Rede sind nicht sehr hoch gesteckt. Womöglich wird Powell versuchen beim Status Quo zu bleiben und seine Aussagen aus der Pressekonferenz zu wiederholen.

Dies würde eventuell dazu führen, dass der US Dollar weiter an Stabilität gewinnt und damit der Euro verliert. Interessant wird es sein zu erfahren, ob er auf die Aussagen von Trump am Dienstag auf irgendeine Weise reagieren wird. Zuvor könnten die Verbraucherpreise leichte Impulse liefern.

Charttechnische EUR/USD Analyse

In der charttechnischen EUR/USD Analyse wird sichtbar, dass die runde 1,10 Marke eine gute Unterstützung bietet. Wird diese allerdings unterschritten, kann es sehr schnell auf 1,0950 gehen. Das markante Doppelhoch am gleitenden 200-Tagedurchschnitt bestätigt den intakten, längerfristigen Trend.

EURUSD Analyse auf charttechnischer Basis

Quelle: IG Handelsplattform

