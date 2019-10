Euro Pfund (EUR/GBP): Ist die Brexit-Unsicherheit wieder da?

Euro Pfund: Für PM Johnson geht es nun darum seinen Deal durchzusetzen oder Neuwahlen so schnell wie möglich abzuhalten. Doch wie so oft wird sich auch das unter Schwierigkeiten gestalten und damit kurzfristig mehr Unsicherheit verbreiten.

Johnson muss sich weiter drehen

Wir haben in unserer wöchentlichen GBP/USD Prognose darauf hingewiesen, dass nun so gut wie alle positiven Brexit-News eingepreist sein könnten. Das Währungspaar dürfte kaum mehr neue Erholungshochs in den nächsten Tagen erreichen. Zumal der Fokus nun auf anderen Brexit-Unsicherheiten gerichtet ist. Zwar ist eine Verlängerung der Brexit-Deadline so gut wie sicher, doch für die britische Regierung rund um PM Johnson geht es nun darum, entweder seinen Deal innerhalb eines bestimmten Zeitraumes durchzusetzen oder zumindest Neuwahlen so schnell wie möglich abzuhalten, um aus diesen gestärkt hervorzugehen.

Doch wie bekannt ergeben sich nun weitere Unsicherheiten, zumindest kurzfristig. Zunächst einmal muss Johnson auf eine Abstimmung zu Neuwahlen das Parlament bewegen. Dies wird erst am Montag möglich sein. Und auch die EU hat sich dazu entschieden erst am Montag über die Dauer der Verlängerung zu entscheiden, auch wenn sie ab heute darüber beraten will. Frankreich pocht auf eine kurzfristige Verlängerung, doch das wird wahrscheinlich ebenfalls nicht möglich sein.

Stimmt das britische Parlament in der kommenden Woche gegen Neuwahlen am 12. Dezember, dürfte die Verlängerung bis zum 31. Januar, also um drei Monate, aufgrund der Wahlkampagne, die dann in die Weihnachtszeit fallen würde, kaum ausreichend sein. Die Verlängerung könnte damit deutlich länger ausfallen. Das Problem einer zu langen Verlängerung liegt auf der Seite der jetzigen Regierung. Je länger die Unsicherheiten andauern, umso mehr Wählerstimmen dürften für Johnson verloren gehen, so zumindest die Annahme.

Euro Pfund Kurs könnte Tief erreicht haben

Im Fazit lässt sich sagen, dass zwar eine Verlängerung der Brexit-Deadline generell fürs Erste weniger Risiko bedeutet, doch das Risiko wurde wie so oft nur verschoben. Neue Euphorie-Zukäufe im britischen Pfund ob gegen den Euro oder den US Dollar könnten erst dann wieder sichtbar werden, wenn es positive News zum ausgehandelten Deal gibt und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dieser noch vor den eventuell anstehenden Neuwahlen am 12. Dezember durch das Parlament genehmigt wird. Dies halten aber die meisten Analysten unter den aktuellen Umständen für unwahrscheinlich.

Insbesondere gegen den Euro konnte das britische Pfund zuletzt deutlich zulegen. Doch nun könnte eine charttechnisch markante Tief-Zone erreicht worden sein, siehe Euro Pfund Chart auf Tagesbasis unten. Ab hier ist die Ausbildung eines Bodens wahrscheinlicher und sie dürfte angeschoben werden, sofern sich der oben genannte Faktor Deal-Zustimmung nicht ergibt.

Euro Pfund Kurs auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

