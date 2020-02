USD/CAD: Noch etwas Upside-Potential vorhanden

USD/CAD Kurs: der kanadische Dollar musste seit Anfang des Jahres deutliche Einbußen gegen den Greenback verzeichnen und diese könnte sich noch etwas fortsetzen.

USD/CAD Kurs Analyse

In der Analyse „USD/CAD: Starker Support könnte Kursverfall bremsen“, haben wir am 2.Januar auf ein mögliches Tief im Währungspaar hingewiesen. Seitdem hat der USD/CAD Kurs um 2,69 % hinzugewonnen. Dabei hat er einige wichtige Widerstände bereits überschritten. Rein aus charttechnischer Perspektive gibt es noch etwas Upside-Potential.

Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, verläuft eine wichtige Widerstandslinie bei zirka 1,3380 CAD je USD. Gleichzeitig trifft diese Linie auf einen horizontalen Widerstandsbereich. Es ist daher möglich, dass dieser Kreuzwiderstand angesteuert wird, ehe es zu einem Reversal im aktuellen Trend kommt.

USD/CAD auf Wochenkerzenbasis

Quelle: IG

Pullback ermöglicht ein passables CRV

Auf Tageskerzenbasis wird deutlich, warum das aktuelle Setup kein schlechtes ist. Die Widerstandslinie, die zuvor verlief, wurde bereits überschritten und aktuell befindet sich das Währungspaar in einem Pullback. Solche Pullbacks stellen in der Regel aus Sicht des technischen CRV eine lukrative Einstiegmöglichkeit für einen Trade dar. Die Verlustbegrenzung kann somit enger an den Entry gelegt werden als das Ziel entfernt wäre, in diesem Fall im Bereich des oben genannten Kreuzwiderstandes.

USD/CAD Kurs Analyse auf Tagesbasis

