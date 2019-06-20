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التداول على أسعار العملات

الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ولكن في انتظار اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني

تحليل زوج اليورو دولار EUR/USD الشارت اليومي

ما هو رأيك بالنسبة لاتجاه أسعار الذهب حالياً ؟ وما هو الوقت المناسب للتداول أسعار النفط ؟ اطلب مجاناً توقعات الأسعار للربع الحالي من العام

تخفيض أسعار الفائدة

  • أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغير في اجتماعه البارحة ، غير أنه ألمح إلى إمكانية تخفيضها لمرتين خلال العام الحالي في انتظار المزيد من التفاصيل عن اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني المرتقب في نهاية الشهر الحالي على هامش قمة الدول العشرين في اليابان .
  • تجدر الإِشارة إلى أن الأسواق سعرت تخفيض أسعار الفائدة لثلاث مرات تقريباً حتى نهاية العام الحالي، علماً أن تلميحات الفيدرالي بإمكانية خفض الفائدة دفعت أسعار اليورو مقابل الدولار و كان الذهب من أول المستفيدين والذي وصل لأعلى مستوياتها منذ خمس سنوات وارتد عند 1394.5 .

ما هو الخطأ الأكبر الذي يرتكبه أغلب المتداولون والمسؤول عن نتائج سلبية على حساب التداول؟ وكيف تتعامل مع الأسواق المالية كالخبراء؟ اكتشف المزيد

تحليل زوج اليورو دولار – الشارت اليومي

EURUSD price daily chart 20-06-19

أسعار اليورو مقابل الدولار قد تكون في طريقها لاختبار 1.1375

  • يلاحظ ارتفاع الأسعار بعد نجاحها البارخة في الإغلاق أعلى 1.1220 . وقد اخترقت الأسعار المستوى عند 1.1283 وهي في الوقت الحالي قد تكون في طريقها لاختبار قمة 12 يونيو الحالي عند 1.1343
  • تجدر الإشارة إلى أنه في حال إغلاق الأسعار أعلى 1.1283 فمن المرجح أن تستهدف الحد الأعلى للمنطقة السعرية عند 1.1375 أما في حال الإغلاق أدنى 1.1283 فمن الممكن في هذه الحال أن تعود الأسعار لاختبار مستوى 1.1220

ماذا لو أغلق زوج اليورو دولار أدنى 1.1220 ؟ المزيد من التفاصيل في مقال: أسعار اليورو تستفيد من هبوط الدولار

  • بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية، في حال الارتفاع يقع مستوى الدعم المقاومة الأول عند سعر 1.1320 ويليه المستوى الذي يقع عند 1.1330 ومن ثم تأتي منطقة المقاومة الثالثة بين 1.1343 1.1348 . أما في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند 1.1220 ومن ثم يأتي المستوى التالي عند 1.1202 و المستوى الثالث عند 1.1186

كتابة: محمود القدسي

للمتابعة عبر تويتر: malkudsi@

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