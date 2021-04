OR : Le rebond se heurte à une résistance clé à 1760 USD

Points clés de l’article :

Les facteurs défavorables au métal jaune devraient s’atténuer

Un niveau clé à 1760 USD

Les facteurs défavorables au métal jaune devraient s’atténuer

Après une reprise de 25 % en 2020 - et de 18 % en 2019 - le marché de l'or s'est replié sous la pression de la hausse des rendements américains et de la réduction de la demande de "valeur refuge",

Le déploiement des vaccins COVID-19, bien qu'il ait rencontré un succès mitigé dans le monde, a contribué à préparer le terrain pour une reprise économique mondiale, stimulée par des mesures budgétaires. La reprise, ainsi que les gains sur le front de l'emploi et des revenus, l'amélioration des flux commerciaux mondiaux et le raffermissement du marché obligataire, a sapé la demande de "valeur refuge" comme l'or. L'augmentation des rendements, les bons du Trésor américain à 10 ans ayant retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie, alors que les attentes de reprise économique se raffermissent, mêlées à certaines inquiétudes concernant l'inflation, a augmenté le coût d'opportunité de la possession d'or et affaibli les prix. La baisse de la demande des investisseurs pour les valeurs refuges et la réduction de l'incertitude entraînent la liquidation des fonds d'investissement en or. La demande d'or est également faible dans le secteur officiel, les banques centrales étant devenues des vendeurs nets en janvier. La combinaison de ces événements a entraîné un retournement brutal du prix de l'or.

Cependant, les politiques monétaires et fiscales restent expansives et donc favorables à l'or. La Fed et la majorité des banques centrales ont déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune perspective de hausse des taux cette année ou l'année prochaine. La politique fiscale, notamment le récent programme de dépenses de 1,9 milliard USD aux États-Unis et les plans de dépenses publiques similaires mais moins ambitieux dans d'autres pays est également favorable à l'or. La hausse des rendements, due en partie aux craintes d'inflation, a été un facteur important qui a pesé sur les prix.

La hausse des rendements américains a fortement pénalisé les prix de l'or, mais les mesures d'adaptation monétaires et budgétaires sous-jacentes restent favorables. Le rythme de progression des taux à 10 ans américain pourrait progresser modérément et se stabiliser sous 2%, ce qui n’est pas trop éloigné des niveaux actuels.

Les principaux risques pour l'or sont la poursuite de la hausse des rendements et la liquidation des ETF. A contrario, l'instabilité financière, la faiblesse du dollar et les risques géopolitiques sont potentiellement haussiers.

Un niveau clé à 1760 USD

L’or a rebondi juste au-dessus de 1670 USD, proche d’un retracement de 61,8% de la vague de hausse de 2020, et rejoint la droite de polarité à 1760 qui représente un niveau clé pour la suite. Le franchissement rapide de ce seuil validerait une formation en double creux et pourrait ramener les cours du métal jaune sur la moyenne mobile à 200 périodes, ce qui correspond aussi à l’objectif de cette figure si elle était validée.

Un rejet de la résistance pourrait amener la poursuite de la consolidation horizontale entre ces deux bornes. Sous 1670 USD la baisse s’accentuerait avec le risque d’un retracement complet vers le point bas de 2020.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE