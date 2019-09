Gold : Bilan du cours de l’or avant la Fed

Points-clés de l’article sur le cours de l’or:

L’once d’or pourrait profiter de la volatilité générée par la Fed ce soir

Les rendements négatifs des obligations soutiennent le cours de l’or

L’analyse technique montre une importante résistance à 1533$

Découvrez nos prévisions de long terme du cours de l’or dans nos guides trimestriels.

Le cours de l’or est en baisse depuis le début du mois, pénalisé par le regain d’appétit au risque après un pessimisme extrême le mois dernier qui a fait envoler l’ensemble des actifs refuges (dont l’or) à des sommets pluriannuels.

L’once d’or pourrait profiter de la volatilité générée par la Fed ce soir

La décision du FOMC sur la politique monétaire de la Fed est au centre des attentions aujourd’hui. Les marchés s’attendent à une nouvelle réduction de 25 bps des taux de la Fed.

Le plus important sera les projections économiques et des taux du Comité de la Réserve fédérale. Les fameux « dots-plot » seront l’élément le plus surveillé ce soir, car les dernières prévisions étaient en faveur de statuquo cette année et seulement une baisse des taux en 2020. Or la Fed a changé d’avis en juillet en abaissant de 25 bps ses taux et probablement également ce soir.

Le marché surveillera ces nouvelles projections pour savoir combien de baisse des taux le Comité s’attend afin de répondre à la question suivante : est-ce que la Fed va entreprendre un nouveau cycle de baisse des taux de sa politique monétaire ou est-ce simplement un ajustement de court terme des taux d’intérêt ?

Dans tous les cas, la volatilité a des chances d’augmenter ce soir, ce qui devrait profiter à l’or. Le cours de l’or est l’un des seuls actifs avec les autres métaux précieux à s’apprécier en période de hausse de la volatilité comme nous pouvons le constater ci-dessous.

Graphique journalier de l’or (noir) et de l’indice de volatilité de l’or (rouge) réalisé sur la plateforme TradingView :

Les rendements négatifs des obligations soutiennent le cours de l’or

Le rendez-vous de la Fed ce soir sera également important pour le marché obligataire et par conséquent l’once d’or. L’or et les obligations sont fortement corrélés. Lorsque les rendements des obligations baisses, l’or est en hausse.

La situation actuelle des obligations profite déjà à l’or. Les obligations de long terme utilisées pour se protéger sur du long terme ont un rendement net d’inflation dorénavant négatif. L’IPC core des Etats-Unis du mois d’août est ressorti à 2,4% sur une année alors que le 10 ans US verse un intérêt de seulement 1,8%...

Ce rendement négatif des obligations de long terme dans la quasi-totalité des économies développées apporte un important soutient à l’or. En effet, pourquoi un investisseur prêterait de l’argent à un Etat qui ne va pas lui faire gagner de l’argent et qui comporte des risques (défaut/retard de paiement) ?

Cela ne veut pas dire que tous les investisseurs vont acheter de l’or au détriment des obligations en période d’aversion au risque. Mais un rendement net d’inflation négatif est un facteur qui peut pousser certains acheteurs d’obligations à se rediriger sur l’or.

Graphique journalier de l’or (noir) et du rendement du 10 ans US (vert) réalisé sur la plateforme TradingView :

L’analyse technique montre une importante résistance à 1533$

Sur le plan de l’analyse technique, la figure chartiste de retournement en forme de tête et épaules (appelés ETEi) suggère une hausse du cours de l’or sur du long terme. L’objectif théorique de cette figure est environ 1700$ (report de la distance entre la tête et la ligne de cou).

Graphique hebdomadaire du cours de l’or réalisé sur la plateforme TradingView :

Toutefois, le prix de l’once d’or est en baisse depuis le début du mois après avoir buté sous plusieurs résistances. Le rallye haussier d’août s’est terminé après que le cours a testé la borne haute du canal ascendant dans lequel le cours de l’or évolue depuis 2016, ainsi que le support de 2011-2012 à 1533$ (plus bas).

Une consolidation voire un retour de l’or proche de sa ligne de cou vers 1400$ me semble un scénario plausible avant une nouvelle jambe de hausse vers des nouveaux plus hauts annuels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE