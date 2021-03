Weekly DAX Prognose: Noch ist es kein eindeutiges Hoch

Aktien Freitag: DAX CFD: +0,37 %, DAX Kassa -0,67 % (13.786), S&P 500 Kassa -0,48 % (3.811)

Aktien Montag Asien: SCI +0,92 %, HSI +1,31 %, Nikkei +2,41 %, Kospi -2,80 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 65,8 (62,6), vollständig geimpft: 2,4 % (2,3 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 144,1 (154,5), vollständig geimpft: 7,5 % (6,5 %)

Daten und Events in dieser Woche

Quelle: DailyFX

Eine Ereignisreiche Woche erwartet uns. Den Start machen die Markit EMIs für das Produktionsgewerbe am Montag. Obwohl es bereits die Revision ist, sollte man bedenken, dass die Erstveröffentlichung recht früh präsentiert wurde. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer größeren Revision. Der ISM EMI aus den USA dürfte den Montag komplementieren.

Aus Deutschland und der EU werden die Verbraucherpreise in der Erstveröffentlichung präsentiert. Die US Arbeitsmarktdaten stehen wie immer zu Beginn eines Monats ebenfalls an. Eine Menge an Notenbankern werden Reden halten, begonnen heute mit einer Diskussion einiger EZB Politiker.

Im Laufe der Woche wird FED Powell (Donnerstag) die Möglichkeit bekommen, neben einigen anderen, den Anstieg in den Anleiherenditen zu bremsen. Darüber hinaus schaut die Welt auf die Verhandlungen im US Senat zum nächsten Corona-Hilfspaket, nachdem es am Samstag durch das Repräsentantenhaus durchgekommen war.

Hier haben die Politiker die Chance, Inhalte des Pakets noch zu verändern, es wird also spannend. Hierzulande richtet sich der Fokus auf die Lockerungsgespräche am Mittwoch. Ab Mittwoch bis Donnerstag wird das OPEC + Meeting Aufmerksamkeit auf sich lenken. Obwohl einige Informationen in der vergangenen Woche durchgesickert waren, besteht laut anderen Aussagen der Mitglieder Enttäuschungspotential, falls doch mehr gekürzt werden soll.

In den USA stehen neben Zoom, Kroger, Wendy`s und Broadcom kaum mehr wichtige Zahlen an, siehe oben. Hierzulande werden Vonovia, Merck, ProsiebenSat1, Henkel, Uniper und Lufthansa die Zahlen vorlegen. Siemens Energy sowie Dialog Semi könnten noch interessant werden.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Der DAX befindet sich in einer Korrektur und könnte die 14.000 Punkte-Marke heute erneut testen. Ein Ausbruch darüber könnte eventuell den Befreiungsschlag aus der Korrekturflagge darstellen. Nach unten hin ist der deutsche Leitindex bei 13.600 Punkten gut unterstützt, darunter dürften die Zonen bei 13.500 und bei 13.350 Punkten jeweils einen Support darstellen.

DAX CFD auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

