Daily DAX Prognose: Leichte Outperformance

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen auf Höhe des gestrigen Schlusskurses. Der Kontrakt erzielte am Dienstag ein Plus von 1,44 %. Der Kassa-Markt schloss mit + 0,51 % bei 12.263 Punkten. An der Wall Street gemischte Vorzeichen. Der S&P 500 und der Nasdaq notierten zum Handelsende im negativen Bereich, der Dow Jones und der Russel im positiven. Die Vorgaben aus Asien sind heute ebenfalls gemischt. Japans Aktien performten positiv, in China kaum verändert.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 3% 21% 14% Wöchentlich -40% 56% 0%

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Dienstag einen Anstieg der Neuinfektionen um 18.487 nach 15.333 am Vortag. 261 Menschen sind gestorben, nach 154 zuvor. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um 111.433 nach 130.354. Es starben 590 nach zuvor. Aktienmärkte bleiben weiterhin in ihrer Umschichtungsphase. Industrie und Energie-Werte gehörten zu den Gewinnern.

Auch international betrachtet, konnte der DAX den breiten S&P 500 Index am Dienstag outperformen. Der ähnlichere Dow Jones schloss den Tag dennoch besser ab als der deutsche Leitindex. An der Konjunkturfront fielen die ZEW Indikatoren wie erwartet unter den Erwartungen aus, hatten aber kaum Auswirkungen gehabt.

Die chinesischen Verbraucher- und Erzeugerpreise per Monat Oktober zeigten, dass der Konjunkturrebound der letzten Monate auf wackeligen Beinen steht. Der API Rohölbestand fiel gut aus. In allen Bereichen wurde ein Abbau verzeichnet. Der EIA STEO präsentierte bei der Nachfrageprognose kaum eine Veränderung im Vergleich zum Vormonat. Heute steht der OPEC Monatsbericht an (Brent WTI: Ölpreis Prognose neutral bis bullisch).

Keine weitere wichtigen Daten heute auf der Agenda, allerdings könnte die Rede des EZB Chef-Ökonomen Lane zum Thema Inflation interessant werden. Lagarde wird jeweils heute und morgen eine Rede halten, wobei die morgen wichtiger sein dürfte. Die Bund-Auktion könnte heute Vormittag mehr Aufschluss über die Reaktion der Anleihemärkte auf die Impfstoff-News geben.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt die Lage im Vergleich zu gestern Morgen unverändert. (Daily DAX Prognose: Widerstände sind gebrochen)

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Aktien-Prognose Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow oder besuchen Sie mich bei Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: