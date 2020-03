DAX Ausblick: Nicht wirklich überzeugend

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs, der CFD Kontrakt schloss den Handel mit einem Minus von 2,48 % ab, der Kassa-Kurs hingegen beendete den Handel mit einem Plus von 1,08 %. An der Wall Street negative Vorzeichen, die Vorgaben aus Asien sind heute ebenfalls leicht negativ.

DAX Ausblick fundamental

Nachdem die G7 Notenbanken einen Konferenz-Call am frühen Mittag getätigt hatten, beschloss die FED etwas später einen überraschenden Zinsschritt von 0,5% zu tätigen. Dies half allerdings nicht besonders. Aktienmärkte haben nur initial positiv darauf reagiert und brachen wieder ein. Als Grund führt man ein, dass die FED mit dem Zug Marktteilnehmer eher verunsichert hat.

Historisch betrachtet fällt die durchschnittliche Performance an den Aktienmärkten, laut der Investment-Bank Barclays, negativ aus im Anschluss an sogenannte „Emergency Rate Cuts“. Zudem haben Marktteilnehmer aktuell die langfristigen US Zinsen im Blick, wie etwa die 10Year Treasury Yield. Diese scheint wie ein Stein zu fallen und signalisiert damit erhöhtes Risiko und Volatilität auch für Aktien.

US Präsident Trump forderte weitere Zinssenkungen und Lockerungsmaßnahmen. Währenddessen steigen zwar die Zahlen der Erkrankten am Coronavirus in vielen Ländern weiter, in China jedoch scheint das Momentum weiter zu fallen. Gestern wurden laut Reuters 119 Infektionen gemeldet, nach 125 am Tag zuvor. Die Anzahl der Toten stieg um 38, nach 31 zuvor. Der Super Tuesday fiel überraschenderweise mit einer Aufholjagd von Biden gegenüber Sanders aus.

An der Konjunkturdatenfront wurden gestern Inflationsdaten aus der EU präsentiert. Diese fielen per Februar teilweise über den Erwartungen aus. Heute werden die Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungsgewerbe in der zweiten Revision bekannt gegeben sowie aus den USA die Erstveröffentlichung des ISM Dienstleistungsindex und die ADP Beschäftigungsänderung. Die Bank of Canada wird über die Zinsen entscheiden.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der Index nachbörslich an der Unterstützungszone bei 11.720 aufgehalten worden. Aktuell testet er vorbörslich die runde Marke von 12.000 Punkten woe sich etwas tiefer der Kassa-Schlusskurs von gestern befindet. Es sieht nach einem Konsolidierungspattern aus, innerhalb dessen es sowohl aufwärts als auch abwärts auf Intrada-Basis gehen kann. Der Ausbruch aus dieser dürfte dann die übergeordnete Richtung eventuell bestimmen.

DAX Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG

