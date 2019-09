Goldpreis: Momentum ETF-Investments ziehen weiter an

Mehrere Faktoren stützten zuletzt den Goldpreis, unter anderem das erhöhte Marktrisiko. Doch dieses scheint sich wieder verringert zu haben und die Notenbanken lieferten auf den ersten Blick leicht weniger als erwartet. Der Goldpreis korrigiert, nicht zuletzt weil auch der US Dollar stabil geblieben ist. Dennoch, per August hielten die Momentum-Investments in Gold ETFs an und befanden sich nur 2 % (in Tonnen) vom letzten Allzeithoch entfernt.

Die nötigen Impulse fehlen

Die Notenbanken haben sich für einen neuen Lockerungszyklus eingestimmt, doch den Marktteilnehmern reicht das vorerst nicht. Der USD blieb stabil, die Renditen für Anleihen erholen sich von ihren Tiefs, spätestens nachdem sich das Handelsstreit-Risiko etwas abgeschwächt hat. Dies ist ein Umfeld, indem der Goldpreis zu einer Konsolidierung neigen dürfte, was er auch im Moment tut. Doch der Aufwärtstrend scheint noch intakt, denn das Marktrisiko ist nicht vom Tisch und die Notenbanken bleiben weiterhin im Lockerungszyklus. Sie liefern entsprechend der aktuellen Daten zwar weniger Impulse oder wollen auch bewusst nicht verunsichern. Die Richtung ist allerdings klar.

Gold ETF-Investment aus Nordamerika ziehen schneller an als zuvor

Nachdem die fundamentale Nachfrage nach Gold per Q2 wieder deutlich robuster ausfiel als in Q1, hielten die Momentum-Investments in Gold ETFs ebenso weiterhin sehr stark an und stiegen drei Monate infolge. Dabei verzeichneten die Zuflüsse aus Nordamerika besonders hohe Volumen. Dies macht deutlich, dass das Markt- und Rezessionsrisiko sich derweil seinen Weg auch in die Köpfe der Menschen in diesen Ländern gebannt hat. Dies ist vorerst ein bestätigendes Signal, denn wie die Grafik unten deutlich macht, hatte der Goldpreis in den letzten Jahren immer dann eine gute Chance weiter zu steigen, wenn auch die ETF-Investments in Nordamerika deutlich angezogen haben. Die Investment aus Europa und Asien sind bereits im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

ETF-Investments in Gold

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1.600 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1.400 USD je Feinunze im Blick behalten.

