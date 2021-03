CAC 40 : Les 6100 points de 2020 sont en ligne de mire

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

Le CAC 40 pourrait revenir tester ses sommets de 2020 à court terme

Le CAC 40 poursuit sa hausse ce mercredi matin, s’adjugeant plus de 2% depuis le début de la semaine grâce au regain d’optimisme des investisseurs sur l’économie mondiale. L’accélération de la campagne des vaccinations à travers le monde et le plan de relance de 1,9 trillion de dollars qui devrait être voté par la Chambre des représentants ce mercredi et ratifié par le président Joe Biden d’ici la fin de semaine sont deux importants catalyseurs soutenant les bourses depuis le début de la semaine.

Conséquence, les secteurs cycliques, ceux les plus influencés par l’économie, sont les principaux contributeurs à la hausse des marchés boursiers et du CAC 40 ces derniers jours. Les secteurs de l’énergie de la finance et industriel sont ceux qui progressent le plus tandis que les valeurs technologiques et du luxe sous-performent.

Les rotations sectorielles en faveur des valeurs cycliques pourraient se poursuivre ces prochaines semaines à mesure que les perspectives économiques et de réouverture des économies s’améliorent. La clé de voûte est très clairement le rythme des campagnes de vaccination. L’immunité collective devrait être atteinte au cours du second trimestre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et vraisemblablement au troisième trimestre dans l’UE. Plus rapidement la population sera vaccinée, plus rapidement les économies pourront rouvrir et retrouver leur niveau d’avant-crise.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du CAC 40 est bien orienté pour rejoindre son seuil symbolique des 6000 points au cours des prochaines séances et éventuellement son plus haut de 2020 à environ 6100 points ces prochaines semaines.

En cas de mauvaise nouvelle et de correction des indices, le premier support du CAC 40 à surveiller sera l’ancien support de février 2020 à 5800 points qui a récemment été dépassé. Une panique plus importante pourrait entraîner une correction jusqu’à l’oblique haussière qui passe par les creux de novembre, décembre et janvier, auquel cas ce serait un niveau de prix potentiellement intéressant pour se positionner dans le sens de la tendance de fond.

