DAX : Risque de correction important – retour à 12 656 points ?

Le terrain semble propice aux actions

Après une hausse de 30% au cours des 12 derniers mois, il y a des raisons d’être tenté de se positionner à l’achat sur les indices. D’autant plus que le contexte y semble propice : les craintes d’une récession ont disparu, la Chine et les Etats-Unis font la paie et le Royaume-Uni est en train de faire ratifier l’accord de retrait du Brexit. Que demander de plus ?

Le problème c’est que toutes ces informations ont déjà été intégrées dans les cours. C’est ce qui a provoqué la remontée des actions en 2019 après avoir plongé de 20% fin 2018. Bien sûr, le retour des politiques monétaires accommodantes des banques centrales justifie pour beaucoup ce rallye haussier. Une leçon à retenir de 2019 est de ne jamais jouer contre la Fed.

Graphique du S&P 500 et de la masse monétaire mondiale :

Ceux qui ne se sont pas positionner à l’achat sur les actions en 2019 le regrettent et ne veulent pas faire la même erreur en 2020, c’est pour cela que de plus en plus de traders – particuliers comme professionnels – augmentent leur exposition sur le marché actions. C’est un mauvais signe, car lorsque le consensus est bullish, c’est souvent lorsque le marché est à son plus haut. Cela s’explique par le fait que lorsque la majorité est acheteurs, il n’y a plus suffisamment de personnes qui souhaitent se positionner à l’achat. Les prises de bénéfices deviennent plus nombreuses ce qui fait baisser les indices.

L’analyse technique montre un risque de correction

L’analyse technique peut nous aider à « timer » le marché. Nous allons donc nous aider de cette méthode d’analyse pour juger ce qu’il est préférable de faire en ce moment.

Tout d’abord, la tendance est indiscutablement haussière. Le prix inscrit des plus hauts de 52 semaines et évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 10 mois et 200 séances.

Graphique journalier du cours du DAX réalisé sur TradingView :

En revanche, je constate le DAX se rapprocher de son plus haut historique inscrit en 2018 à environ 13 600 points. Ce record peut être considéré comme une résistance, car si l’indice s’est replié en 2018 à ce niveau de prix, c’est que des traders ont vendu. Pourquoi pas cette fois-ci également ?

De plus cette résistance coïncide à peu de points près au ratio d’extension de Fibonacci de 100% de la tendance haussière qui a précédé le diamant. Cette figure chartiste qui s’est étendue entre avril et septembre a séparé la première vague haussière de la deuxième. Ce ratio de Fibonacci est théoriquement une zone de résistance.

Enfin, nous constatons le momentum haussier ralentir. Alors que le DAX a inscrit un nouveau records la semaine dernière, le RSI n’a pas indiqué de pression acheteuse importante (< 70). Cette « divergence » baissière entre le RSI et le Prix est un signal d’alerte. Il peut précéder un retracement comme une consolidation, ce n’est donc pas un signal suffisant pour shorter le DAX.

Cependant, ce signal serait renforcé si le RSI venait à s’enfoncer sous son support de décembre à 43.

Le plus bas à 10 séances du DAX sera également à surveiller, car un enfoncement de ce support serait un signal baissier supplémentaire à la divergence du RSI et serait suffisant pour entreprendre des stratégies de vente à découvert.

Un retour à 12 656 points envisageable à court terme

Le premier support « majeur » jusqu’auquel le DAX pourrait revenir est l’ancien sommet de juillet à 12 656 points. Ce support correspond au sommet du « diamant », mais également au seuil de retracement de Fibonacci de 38%.

Un retour à ce niveau de prix serait intéressant pour se (re)-positionner à l’achat, car il offrirait un « discount » de 6% par rapport au prix actuel.

