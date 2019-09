CAC 40 - DAX : Analyses et stratégies après l’effet BCE, la FED attendue au tournant

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE CAC 40 ET DAX

Les indices CAC 40 et DAX saluent la confirmation du soutien des banques centrales à l'économie.

L’indice CAC 40 sur un nouveau plus haut annuel

Le cours d u DAX évolue dans un élargissement symétrique de sommet

LES INDICES CAC 40 ET DAX SALUENT LA CONFIRMATION DU SOUTIEN DES BANQUES CENTRALES À L'ÉCONOMIE

La BCE a abaissé pour la première fois depuis mars 2016 son taux de dépôt, porté de -0,40% à -0,50%, une mesure attendue destinée à inciter les banques à prêter aux entreprises et aux ménages. Autre point positif, la BCE a relancé son programme de rachats d'actifs (Quantitative Easing).

Mario Draghi a annoncé une reprise de ces rachats de dette publique et privée, à raison de 20 milliards d'euros par mois à compter du 1er novembre et aussi longtemps que nécessaire. A la suite des annonces, les principales bourses européennes CAC 40 et DAX ont salué les mesures prises par la BCE pour soutenir l’économie.

Cette semaine, les investisseurs attendent la réunion de la FED mercredi avec la décision de baisser d’un quart de point les taux directeurs.

GRAPHIQUE DU CAC 40 EN DONNÉES JOURNALIÈRES

L’INDICE CAC 40 SUR UN NOUVEAU PLUS HAUT ANNUEL

L’indice CAC 40 continue son ascension et inscrit un nouveau plus haut annuel. Depuis plusieurs mois, le cours du CAC 40 évolue dans un rectangle qui se caractérise par unefluctuation horizontale des prix délimités par deux zones horizontales, une zonede support à 5 210/5 170 points et une zone derésistance à 5 670/ 5630 points. Une oblique haussière qui relie tous les sommets renforce aussi cette zone de résistance.

Ainsi, en cas de cassure de ce niveau clef le CAC 40 pourrait rejoindre les seuils à 5 730 et 5 850 points. Néanmoins, une configuration en pattern de retournement donnerait un signal de trading range et permettrait un retour sous 5 500 points venir combler les deux gaps ouverts.

GRAPHIQUE DU DAX EN DONNÉES JOURNALIÈRES

LE COURS DU DAX EVOLUE DANS UN ÉLARGISSEMENT SYMÉTRIQUE DE SOMMET

L’indice DAX n’est pas encore retourné sur ses plus hauts annuels mais évolue dans un élargissement symétrique de sommet. Début septembre, le cours du DAX a repris sa tendance haussière en validant une ETEI (Epaule Tête Epaule Inversée). Maintenant que l’objectif théorique de la figure à 12 400 points a été atteint, les prix pourraient faire un repli sur le support à 12 190 points. En l’absence de signal de retournement à la baisse, le DAX devrait rejoindre les résistances à 12 576 et 12 656 points.

