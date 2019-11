Avantages et inconvénients des 8 meilleures stratégies de trading sur le marché des changes

Principaux points de discussion :

En quoi consiste une stratégie de trading sur le marché des changes ?

Stratégies Forex : une présentation de haut niveau

Trading des mouvements de prix

Stratégie du trading de range

Stratégie du trading de tendance

Trading de position

Stratégie de day trading

Stratégie de scalping sur le Forex

Swing trading

Stratégie de carry trade

Une stratégie de trading sur le marché des changes est un système mis en place par un trader utilise afin de déterminer quand acheter ou vendre une paire de devises. Il existe plusieurs stratégies que les traders peuvent utiliser, associées à l'analyse technique ou l’analyse fondamentale. Une bonne stratégie de trading permet au trader d’analyser le marché et d’exécuter des trades en toute confiance, en combinaison avec des techniques solides de gestion du risque.

Les stratégies sur Forex peuvent être réparties dans une structure organisationnelle distincte qui peut aider les traders à trouver la stratégie la plus appropriée. Le schéma ci-dessous montre comment chaque stratégie s’intègre dans la structure globale et la relation entre les stratégies Forex.

Le trading du Forex exige de combiner plusieurs facteurs pour formuler une stratégie de trading qui fonctionne pour vous. Les stratégies que l’on peut suivre sont innombrables. Il est toutefois essentiel de comprendre la stratégie que l'on souhaite mettre en place, et d’être à l’aise avec elle. Chaque trader a des objectifs et des ressources uniques, qui doivent être pris en considération pour sélectionner la stratégie appropriée.

Les traders peuvent utiliser trois critères pour évaluer l’adéquation des différentes stratégies :

Le temps requis ; La fréquence des opportunités de trade ; La distance de la cible.

Pour comparer facilement les stratégies sur Forex vis-à-vis de ces trois critères, nous les avons présentées dans un graphique à bulles. L’axe des ordonnées représente le ratio risque/rendement. Les stratégies se trouvant dans la partie haute du graphique affichent un rendement plus élevé au regard du risque encouru sur chaque trade. En règle générale, le trading de position est la stratégie dont le ratio risque/rendement est le plus élevé. L’axe des abscisses représente le temps nécessaire pour surveiller activement les trades. La stratégie qui requiert le plus de temps de votre part est le scalping, du fait de la fréquence élevée des trades placés.

Le trading des mouvements de prix implique l’analyse des cours historiques pour formuler des stratégies de trading techniques. Les mouvements de prix peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec un indicateur. Les fondamentaux sont rarement utilisés. Il arrive toutefois d’intégrer des événements économiques à titre de confirmation. Il existe plusieurs autres stratégies qui relèvent de l'évolution des prix.

La durée du trade :

La stratégie de trading des mouvements prix peut être utilisée sur différentes unités de temps (long, moyen et court termes). La possibilité d’utiliser plusieurs unités de temps pour l’analyse rend la stratégie de trading des mouvements de prix appréciée par de nombreux traders.

Points d’entrée et de sortie :

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer les niveaux de support et de résistance qui sont généralement utilisés comme points d’entrée et de sortie, à savoir :

Dans la famille des stratégies basées sur les mouvements de prix, citons le trading de range, le trading de tendance, le day trading, le scalping et le trading de position. Ces stratégies adhèrent à différentes formes d’exigences qui seront décrites en détail ci-dessous. Les exemples montrent différentes techniques pour trader ces stratégies afin de montrer à quel point le trading peut être diversifié, ainsi qu’une variété d’options sur mesure que les traders peuvent choisir.

Le trading de range comprend la localisation des niveaux de support et de résistance (niveaux clés) à proximité desquels les traders placeront leurs trades. Cette stratégie donne de bons résultats sur un marché moyennement volatil sans véritable tendance. L’analyse technique est le principal outil utilisé avec cette stratégie.

La durée du trade :

La durée du trade n’est pas définie, car les stratégies de range peuvent fonctionner sur n’importe quelle unité de temps. La gestion du risque fait partie intégrante de cette méthode, un breakout pourrait survenir et invalider cette stratégie. Par conséquence, les traders de range devront clore toutes leurs positions ouvertes aux bornes du range.

Points d’entrée et de sortie :

Les oscillateurs sont les outils temporels les plus couramment utilisés. Citons à titre d’exemple le Relative Strength Index (RSI), le Commodity Channel Index (CCI) et le stochastique. La stratégie basée sur les mouvements de prix est parfois utilisée conjointement avec les oscillateurs pour valider davantage les signaux ou breakouts aux bornes du range.

Exemple 1 : trading de range sur la paire USD/JPY

La paire USD/JPY a consolidé dans un range étendu au cours des dernières années. Le graphique ci-dessus met en évidence une bande de support et de résistance que les traders utilisent comme points d’entrée et de sortie. Le RSI indique les moments auxquels entrer et sortir de position, représentés par les carrés bleus et rouges – bleu : surachat et rouge : survente.

Le trading de range peut permettre de bénéficier de ratios risque/rendement très intéressants, mais requiert pas mal de temps par trade. Utilisez les avantages et inconvénients énumérés ci-dessous pour les comparer à vos objectifs de trading et aux ressources dont vous disposez.

Avantages :

Nombre important d’opportunités de trade ;

Ratio risque/rendement favorable.

Inconvénients :

Requiert du temps ;

Exige une solide connaissance de l’analyse technique.

Le trading de tendance est une stratégie utilisée par de nombreux traders de tous niveaux. Le trading de tendance vise à obtenir des rendements positifs en tirant profit de la dynamique de la tendance des marchés.

La durée du trade :

En règle générale, le trade de tendance est placé à moyen et long termes, car les tendances elles-mêmes prennent forme dans la durée. Comme dans le cadre de la stratégie basée sur les mouvements de prix, il est possible d’effectuer une analyse sur plusieurs unités de temps.

Points d’entrée et de sortie :

Les points d’entrée sont généralement localisés par un oscillateur (RSI, CCI, etc.) et les points de sortie sont calculés sur la base d’un ratio risque/rendement positif. En se basant sur la distance avec le niveau de stop, les traders peuvent soit égaler cette distance, soit la dépasser pour maintenir un ratio risque/rendement positif. Par exemple, si le niveau de stop a été placé à 50 pips de distance, le niveau du take profit (seuil de prise de bénéfices) sera fixé à 50 pips ou plus du point d’entrée.

Exemple 2 : identifier la tendance

Dans l’exemple présenté ci-dessus, la paire EUR/USD affiche une tendance haussière validée par des sommets et des creux de plus en plus hauts. Des sommets et des creux de plus en plus bas valideraient une tendance baissière.

Trading de tendance sur la paire EUR/USD

Lorsque vous détectez une tendance forte sur le marché, tradez dans le sens de celle-ci. Par exemple, la vigoureuse tendance haussière de la paire EUR/USD sur le graphique ci-dessus.

En utilisant l’indicateur CCI pour déterminer quand entrer en position, notez que chaque fois que le CCI passe sous le niveau -100 (en bleu), le cours réagit en partant à la hausse. Tous les trades ne se dérouleront pas ainsi mais, étant donné que le trader suit la tendance, chaque baisse encourage un plus grand nombre d’acheteurs à entrer sur le marché et à faire monter le cours. En conclusion, il est important d’identifier une tendance vigoureuse pour que la stratégie de trading de tendance donne de bons résultats.

Le trading de tendance peut demander beaucoup d’implication en raison des nombreux facteurs à considérer. La liste des avantages et inconvénients ci-dessous peut vous aider à déterminer si cette stratégie est faite pour vous.

Avantages :

Nombre important d’opportunités de trade ;

Ratio risque/rendement favorable.

Inconvénients :

Requiert du temps ;

Exige une solide connaissance de l’analyse technique.

Le trading de position est une stratégie axée sur le long terme qui repose principalement sur les fondamentaux. Toutefois, il est possible d’avoir recours à l’analyse technique, comme par exemple la théorie des vagues d’Elliott. Les fluctuations mineures ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette stratégie, car elles n’affectent pas le marché dans son ensemble. Cette stratégie peut être utilisée sur tous les marchés, des actions au Forex.

La durée du trade :

Comme mentionné ci-dessus, les trades de position sont axés sur le long terme (des semaines, des mois, voire des années) et sont réservés aux traders plus persévérants. Il est essentiel de comprendre comment les facteurs économiques affectent les marchés ou d’avoir des prédispositions techniques solides pour planifier ses trades.

Points d’entrée et de sortie :

Les niveaux clés sur les graphiques en unités de temps plus longues (hebdomadaires/mensuels) recèlent d’informations utiles pour les traders de position en raison de la vision globale du marché qu’ils offrent. Il est possible de localiser les points d’entrée et de sortie en ayant recours à l’analyse technique, comme cela est le cas pour les autres stratégies.

Exemple 3 : trading de position sur le DAX 30 (indice allemand)

Le graphique du DAX 30 ci-dessous met en évidence une figure en épaule-tête-épaule en formation depuis près de deux, avec un probable franchissement à la baisse de la ligne de cou (droite horizontale rouge) après l’épaule droite. Dans cet exemple, le repli du DAX 30 a eu lieu comme prévu du point de vue technique comme fondamental. Vers la fin 2018, l’Allemagne est passée par une phase de récession, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ayant nui à l’industrie automobile. Les négociations autour du Brexit ont également assombri le paysage économique allemand, car la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne aura très probablement un impact négatif. Dans ce cas, comprendre les figures techniques et disposer de solides connaissance sur le plan des fondamentaux permet de combiner les analyses technique et fondamentale pour structurer un trade.

Utilisez la liste des avantages et inconvénients ci-dessous sur la base de vos objectifs de trading et des ressources dont vous disposez.

Avantages :

Requiert très peu de temps ;

Ratio risque/rendement extrêmement positif.

Inconvénients :

Très peu d’opportunités de trade ;

Exige une solide connaissance de l’analyse technique et fondamentale.

Le day trading est une stratégie qui consiste à trader des instruments financiers sur une seule séance, c’est-à-dire que toutes les positions sont clôturées avant la fermeture des marchés. Il est possible de placer un plusieurs trades au cours de la séance.

La durée du trade :

L’horizon du trade est à très court terme (quelques minutes) ou à court terme (quelques heures), tant que le trade est ouvert et clôturé au cours de la même séance.

Points d’entrée et de sortie :

Dans l’exemple ci-dessous, les traders chercheront à entrer en position au moment où le cours croise la moyenne mobile exponentielle sur 8 périodes dans le sens de la tendance (cercle bleu) et détermineront leur point de sortie en utilisant un ratio risque/rendement de 1:1.

Exemple 4 : day trading sur la paire EUR/USD

Le graphique ci-dessous présente la configuration d’un day trade en utilisant les moyennes mobiles pour identifier la tendance, haussière en l’occurrence, le cours étant situé au-dessus des moyennes mobiles (en rouge et en noir). Les points d’entrée s’inscrivent dans les cercles bleus et les niveaux de stop sont placés au niveau de la cassure précédente. Les niveaux de take profit correspondront à la distance avec le stop, dans le sens de la tendance.

Prenez en compte les avantages et inconvénients énumérés ci-dessous avant de suivre cette stratégie. Le day trading demande beaucoup de temps et d’effort pour un rendement peu élevé, comme on peut le constater dans l’exemple ci-dessus sur la paire EUR/USD.

Avantages :

Nombre important d’opportunités de trade ;

Ratio risque/rendement moyen.

Inconvénients :

Requiert du temps ;

Exige une solide connaissance de l’analyse technique.

Le scalping est un terme couramment utilisé pour décrire la prise fréquente de petits bénéfices en ouvrant et clôturant de nombreuses positions sur la séance, processus qui peut être fait manuellement ou par l’intermédiaire d’un algorithme qui utilise des règles prédéfinies indiquant quand et où entrer et sortir de position. Les paires de devises les plus liquides sont privilégiées, car les spreads y sont généralement plus serrés, ce qui rend la nature à court terme de la stratégie appropriée.

La durée du trade :

Le scalping implique des trades à court terme et des bénéfices minimums, généralement sur des unités de temps plus petites (30 min – 1 min).

Points d’entrée et de sortie :

Comme cela est le cas pour la plupart des stratégies techniques, la première étape consiste à identifier la tendance. De nombreux scalpers utilisent des indicateurs comme les moyennes mobiles pour valider la tendance. L’utilisation de ces niveaux clés de la tendance sur des unités de temps plus longues permet aux traders d’avoir une vision globale. Ces niveaux permettront de dessiner les bandes de support et de résistance. Il est possible de faire du scalping entre ces bandes sur des unités de temps plus courtes à l’aide d’oscillateurs comme le RSI. Les stops sont placés à quelques pips seulement pour éviter les mouvements de grande ampleur dans le sens contraire du trade. La MACD est un autre outil pratique que les traders peuvent utiliser pour entrer et sortir de position.

Exemple 5 : stratégie de scalping sur la paire EUR/USD

Le graphique 10 minutes de la paire EUR/USD présente un exemple typique de scalping. La tendance à long terme est confirmée par la moyenne mobile (le cours est situé au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes). L’unité de temps plus petite est ensuite utilisée pour cibler les points d’entrée et de sortie. Les moments d’entrée sur le marché sont mis en évidence dans le rectangle rouge, selon le positionnement du trader (acheteur). Les traders peuvent également clôturer des positions acheteuses en utilisant la MACD lorsque celle-ci (ligne bleue) croise la ligne de signal (ligne rouge), zones mises en évidence dans les rectangles bleus.

Les traders utilisent la même théorie pour paramétrer leurs algorithmes, qui s’exécutent alors sans intervention manuelle.

En combinaison avec l’exemple pratique de scalping ci-dessus, utilisez la liste d’avantages et d’inconvénients pour déterminer si cette stratégie vous convient.

Avantages :

Plus grand nombre d’opportunités de trade de toutes les stratégies Forex.

Inconvénients :

Requiert du temps ;

Exige une solide connaissance de l’analyse technique ;

Ratio risque/rendement le plus faible.

Le swing trading est une stratégie spéculative dans le cadre de laquelle les traders visent à réaliser des bénéfices sur les marchés en tendance ou sans. En sélectionnant les sommets et les creux, les traders peuvent initier des positions vendeuses et acheteuses en conséquence.

La durée du trade :

Les swing trades sont considérés comme des positions à moyen terme et sont généralement maintenus dans un intervalle de temps allant de quelques heures à quelques jours. Les tendances à plus long terme sont privilégiées, car les traders peuvent alors tirer profit de celles-ci à plusieurs endroits.

Points d’entrée et de sortie :

À l’image de la stratégie de trading de range, il est possible d’utiliser les oscillateurs et les indicateurs pour sélectionner les points d’entrée et de sortie optimums et le moment le plus approprié. La seule différence est que le swing trading s’applique sur tous les marchés, qu’ils soient avec ou sans tendance.

Exemple 6 : stratégie de swing trading sur la paire GBP/USD

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons utilisé une combinaison du stochastique, de l’ATR et de la moyenne mobile pour illustrer une stratégie de swing trading typique. La tendance haussière a en premier lieu été identifiée à l’aide de la moyenne mobile 50 jours (cours au-dessus de la moyenne mobile). Dans le cas d'une tendance haussière, les traders viseront à initier des positions acheteuses en suivant le fameux proverbe « acheter bas et vendre haut ».

Le stochastique est ensuite utilisé pour localiser les points d’entrée en recherchant les signaux de survente mis en évidence par les rectangles bleus sur le graphique du cours et le stochastique. La gestion du risque constitue l’étape finale, dans le cadre de laquelle l’ATR donne une indication des niveaux de stop. Le chiffre donné par l’ATR est mis en évidence dans les cercles rouges. Ce chiffre représente la distance approximative, en pips, à laquelle placer le niveau de stop. Par exemple, si l’ATR indique 41,8 (dernier cercle), le trader visera à placer son stop à 41,8 pips du point d’entrée. Chez DailyFX, nous vous recommandons d’utiliser un ratio risque/rendement positif de 1:2 minimum, ce qui reviendrait à placer le take profit (seuil de prise de bénéfices) à au moins 83,6 (41,8 x 2) pips du point d’entrée.

Après avoir vu un exemple de swing trading , prenez en compte la liste suivante d’avantages et d’inconvénients pour déterminer si cette stratégie conviendrait à votre style de trading.

Avantages :

Nombre important d’opportunités de trade ;

Ratio risque/rendement moyen.

Inconvénients :

Exige une solide connaissance de l’analyse technique ;

Requiert tout de même beaucoup de temps.

Les carry trades impliquent l’emprunt d’une devise dont le taux de rendement est bas, suivi de l’investissement dans une autre devise dont le taux de rendement est plus élevé, ce qui entraînera un portage (carry) positif du trade. Cette stratégie est principalement utilisée sur le marché des changes.

La durée du trade :

Les carry trades dépendent de l'évolution des taux d’intérêt entre les devises en question et s'étendent sur le moyen et le long terme (semaines, mois, voire des années).

Points d’entrée et de sortie :

Les marchés en tendance forte sont les plus appropriés pour les carry trades, car cette stratégie sous-entend un horizon plus lointain. Il convient de confirmer la tendance avant de placer le trade (sommets et creux de plus en plus hauts et vice versa) – voir Exemple 1 au début de l’article. Le carry trade comporte deux risques, à savoir le risque de change et le risque de taux d’intérêt. Par conséquent, le début de la tendance représente le meilleur moment pour initier les positions afin de tirer pleinement profit de l'évolution du taux de change. En ce qui concerne le taux d’intérêt, il sera le même quelle que soit la tendance, étant donné que le trader bénéficiera du même différentiel de taux si la devise de référence est assortie d’un taux plus élevé que celui de la devise de cotation, par exemple la paire AUD/JPY.

Le carry trading pourrait-il vous convenir ? Prenez en compte les avantages et inconvénients suivants pour déterminer si cette stratégie est adaptée à votre style de trading.

Avantages :

Requiert peu de temps ;

Ratio risque/rendement moyen.

Inconvénients :

Exige une très bonne connaissance du Forex ;

Opportunités de trade rares.

Cet article vous a présente 8 types de stratégies Forex avec des exemples pratiques. Pour déterminer quelle stratégie de trading suivre, il peut être utile de comparer le temps nécessaire devant l’écran, le ratio risque/rendement et la fréquence des opportunités de trade. Chaque stratégie de trading plaira à différents traders en fonction de leurs compétences et préférences personnelles. Faire correspondre sa personnalité en matière de trading avec la stratégie appropriée permettra au trader de faire le premier pas dans la bonne direction.

