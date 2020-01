La tendance du cours de l’or reste haussière malgré la récente correction

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Les banques centrales, les émergents et la politique extérieure agressive américaine soutiennent la demande d’or

Le cours de l’or est soutenu par plusieurs fondamentaux sur le long terme

Le cours de l’or évolue sans tendance claire depuis la fin de son retracement provoquée par la désescalade des tensions entre Washington et Téhéran. Mais même si le métal précieux fluctue entre environ 1560 et 1530 dollars, les perspectives haussières continuent à être soutenu par les fondamentaux et une analyse technique de long terme toujours bien bullish. Explications.

Le cours de l’or est actuellement soutenu par plusieurs fondamentaux à long terme. A commencer par les politiques monétaires ultra-accommodantes. Les politiques monétaires accommodantes (taux bas + QE) des banques centrales ont poussé les rendements des obligations à des rendements extrêmement bas. Le montant de dette à taux négatif a atteint le pic de son histoire en août dernier. Depuis, les taux consolident après avoir légèrement rebondi. Les politiques monétaires devraient rester accommodantes et pourraient le devenir en 2020. Bien qu’il y ait peu de chances de voir la Fed baisser à nouveau ses taux en année d’élection, le marché s’attend à une baisse des taux de la banque d’Angleterre à la fin du mois. En Chine, la banque centrale devrait accentuer ses efforts dans le but de stopper le ralentissement de l’économie.

Le ralentissement des émergents est également un facteur soutenant le cours de l’or par les étrangers.

Enfin, la politique extérieure « agressive » de l’administration américainecréée des tensions géopolitiques soutenant la demande pour les actifs refuges. L’équipe de Trump suite une politique extérieure assez agressive, ce qui pousse les investisseurs à ne pas trop se délaisser des actifs refuges. Le cours de l’or a bondi au début des tensions entre Washington et Pyongyang en 2017, puis entre Washington et Téhéran en début d’année. Les tensions commerciales ou politiques entre les Etats-Unis et le reste du monde sont d’importants soutiens au cours de l’or.

Le cours de l’or a donné un énième signal haussier de long terme en janvier

Graphique hebdomadaire du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Outre ces facteurs, un simple aperçu au graphique de long terme de l’or suffit pour avoir des perspectives haussières.

Le cours de l’or évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 200 jours et 10 mois et de son nuage Ichimoku.

Le cours de l’or a validé un « rounding bottom » en 2019 donnant des perspectives haussières jusqu’à 1616$.

Plus récemment, le cours de l’or a clôturé au-dessus de sa bande supérieure de Bollinger sur l’unité de temps hebdomadaire en janvier. Comme nous pouvons le constater ci-dessus, il est rare qu’un tel signal précède une tendance baissière. Depuis 2016, le cours de l’or a progressé 5 fois sur 7 les mois après ce signal.

Le marché est donc sensiblement plus acheteur que vendeur depuis 2017, ce qui incite à privilégier les stratégies haussières aux stratégies baissières. Les corrections causées par des excès, comme c’était le cas au début du mois après l’escalade des tensions entre Washington et Téhéran, ne remettent pas en cause la tendance haussière.

