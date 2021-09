Bourse : regain d’optimisme malgré Evergrande – Ripple : le XRP évolue dans un range.

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes reprennent des couleurs

Wall Street portée par la hausse du pétrole

Graphique du jour – XRP/ USD : un range de consolidation

Les Bourses européennes reprennent des couleurs

Les Bourses européennes progressent en début de séance jeudi, profitant de l'élan donné la veille par Wall Street, un nouveau signe de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis ayant ravivé l'appétit pour le risque même si les marchés restent préoccupés par le sort du géant immobilier chinois Evergrande.

Les indices américains ont fini en nette hausse mercredi après l'annonce de la première baisse depuis dix mois des prix à l'importation aux Etats-Unis, jugée rassurante à une semaine des décisions de la Réserve fédérale. Les contrats à terme suggèrent une ouverture inchangée.

Les investisseurs surveilleront à 14h30 les chiffres mensuels des ventes au détail aux Etats-Unis et les statistiques hebdomadaires des ventes au détail.

La tendance reste toutefois moins porteuse en Chine en raison du risque de voir la chute d'Evergrande se répercuter sur l'ensemble du système financier. Une filiale du groupe immobilier a demandé la suspension pour 24 heures de la cotation de ses obligations, une démarche perçue par des analystes comme une nouvelle étape vers un défaut.

Wall Street portée par la hausse du pétrole

Wall Street a terminé en hausse mercredi, l'augmentation des prix du pétrole favorisant les valeurs du secteur énergétique tandis qu'une série d'indicateurs positifs laissaient penser que l'inflation a atteint un pic et que la reprise de l'économie américaine reste solide.

Tous les secteurs d'activité ont profité de l'embellie, alors que l'indice Dow Jones avait entamé la séance à un creux de près de deux mois, et le S&P-500 à un plus bas de plus de trois semaines.

Plusieurs indicateurs économiques ont laissé penser aux investisseurs que l'inflation pourrait commencer à ralentir, dont la baisse des prix des importations, pour la première fois depuis octobre 2020.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,68% à 34 814,39 points. Le Nasdaq a pris 0,82% et le S&P-500 a avancé de 0,85%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier réduit ses gains mais reste orienté à la hausse après l'annonce d'une diminution plus importante qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis (-6,4 millions de barils) la semaine dernière.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –XRP/USD : un range de consolidation

Le XRP se stabilise à l’intérieur d’un range entre 1,38$ et 1,05$, ainsi les prix sont venus tester la borne basse avec succès. Par ailleurs, la moyenne mobile 50 périodes continue aussi de soutenir les cours. De ce fait, tant que le marché n’enfonce pas le niveau des 1,05$ en clôture, la dynamique reste haussière.

A court terme, le XRP devrait reprendre de la hauteur en direction des 1,20$ puis 1,38$. Toutefois, seule la sortie du range donnera le coup d’envoi du prochain flux directionnel. Un franchissement des 1,38$ serait de bon augure pour la suite, la cryptomonnaie pourrait déclencher une nouvelle jambe de hausse vers les 1,65$.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE