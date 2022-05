Le Bitcoin rebondit après son incursion sous les 30 000 dollars

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Un vent de panique dans le secteur des cryptomonnaies

BTC/USD : le support à 30 000 dollars résiste à la pression vendeuse

Un vent de panique dans le secteur des cryptomonnaies

L'ensemble du marché des cryptos a été secoué ces derniers jours par la chute du TerraUSD, un stablecoin dont la valeur est liée au dollar américain. Or l’USDT a enfoncé cette semaine le seuil de la parité avec le billet vert, un mécanisme censé assurer sa stabilité n'ayant pas résisté à une pression à la vente exceptionnellement forte.

L'agence de notation Fitch a déclaré dans une obligation qu'il pourrait y avoir des "répercussions négatives importantes" pour les cryptomonnaies et la finance numérique si les investisseurs perdent confiance dans les monnaies stables.

Par ailleurs, les cryptomonnaies ont également été emportés par les ventes généralisées d'investissements à risque, en raison des inquiétudes liées à une inflation élevée et à la hausse des taux d'intérêt.

Bitcoin en données journalières

BTC/USD : le support à 30 000 dollars résiste à la pression vendeuse

Côté graphique, le Bitcoin aime jouer à se faire peur. La brève incursion sous les 30 000 dollars a engendré des craintes auprès des investisseurs, toutefois tout porte à croire qu’il s’agit d’un « bear trap ».

Tout d’abord, la séance de jeudi s’est caractérisée par une longue mèche basse, indiquant un excès baissier et une chasse au « Stop Loss » dans le but de récupérer des liquidités. Ensuite, l’indicateur RSI forme une divergence haussière, suggérant un creux de marché et potentiellement un début de reprise haussière.

Enfin, les acheteurs reprendront du poil de la bête si la bougie du jour clôture-au-dessus des 30 000 dollars. Nous pourrions aussi avoir un chandelier de retournement haussier sur ce niveau clé : une étoile du matin doji.

De ce fait, l’analyse technique plaide pour un rebond dans les jours à venir. Il est encore tôt pour affirmer que le Bitcoin a marqué un creux de marché à long terme. Néanmoins, le marché a les capacités de rebondir en direction des 34 000 dollars puis 37 000 dollars.

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin