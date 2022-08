USD/CNH : le yuan tombe à un plus bas de trois mois face aux craintes sur l’économie

Points-clés de l’article sur l’USD/CNH :

La BPC et les mauvaises données économiques font pression sur le yuan

L’ USD /CNH pourrait remonter jusqu’à son niveau pré-covid

Après plusieurs semaines de consolidation face à son homologue américaine, le yuan chinois a repris sa chute pour revenir tester son plus bas de mai à la suite des mauvaises données économiques. La crise immobilière sans précédent dans le pays continue d’impacter la croissance chinoise (et évidemment mondiale), tout comme la politique « zéro covid » de Xi Jinping et la crise énergétique.

Les ventes au détail ont augmenté de seulement 2,7% sur un an en juillet (est. 4,9%) et la production industrielle de 3,8% (est. 4,3%) tandis que les ventes de logements ont chuté de 28,6%, l'investissement immobilier de 12,3% et la production d'acier brut de 6,4%.Nomura et Goldman Sachs ont par conséquent revu à la baisse leurs prévisions pour le PIB chinois, invoquant une demande plus faible, des incertitudes liées à la crise sanitaire et des pénuries d'électricité.

Pour relancer l’économie, la banque populaire de Chine a de nouveau réduit son taux auquel elle fournit des liquidités à court terme aux banques, ainsi que son taux de facilité de prêt à un an à 2,75% afin de "maintenir une liquidité raisonnable et suffisante dans le système bancaire". Néanmoins, la BPC ne peut pas autant relancer l’économie qu’elle le voudrait, car elleest contrainte par la hausse de l’inflation, qui a atteint 2,7% sur un an en juillet malgré l’économie chinoise en berne, et par les fuites des capitaux en raison de la crise immobilière.

La situation chinoise risque de rester compliquer jusqu’au moins les élections au sein du Parti communiste en novembre après lesquelles Xi Jinping, ou le nouveau président du Parti, pourrait privilégier la croissance en assouplissant les restrictions sanitaires et en acceptant une relance plus forte de la banque centrale malgré l’inflation.

Graphique journalier du cours de l’USD/CNH réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la fragilité du yuan peut clairement s’apercevoir face au dollar. L’USD/CNH est récemment sorti par le haut d’un fanion, une figure de continuation se formant généralement à mi-chemin d’une tendance de fond, ici haussière depuis l’envolée d’avril/mai.

L’USD/CNH revient désormais tester le sommet de ce fanion et devrait normalement le dépasser pour revenir chercher ses niveaux pré-covid à environ 7. Fondamentalement, nous pouvons constater un écart de plus en plus important entre les taux courts américains et chinois, le taux à 2 ans américain ayant même dépassé celui chinois alors que la Chine est toujours un pays émergent !

En cas de retour de l’USD/CNH au-dessus de 7, ce serait de bon augure pour l’inflation mondiale, en particulier aux Etats-Unis, compte tenu du fait que la Chine est le plus grand exportateur mondial. Une dépréciation du yuan signifie donc que les prix importés de Chine par les autres pays seront moins chers.

