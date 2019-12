Australischer Dollar: Prognose Q1 2020

+460 pips so far for this #Trading idea #Forex https://t.co/xguMbgcpn8

if #SPX is ralliyng on positive empeachment headlines, why didn’t he break down during negative headlines? 🤷‍♂️ Crazy US #StockMarket

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 98,49 %, während CAC 40 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 77,64 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/3FJl6sD7Z9

Rohstoffe Update: Gemäß 17:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 0,56 % Silber: 0,38 % Gold: 0,23 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/S59UDY81AQ

Forex Update: Gemäß 17:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇦🇺AUD: 0,45 % 🇨🇭CHF: 0,28 % 🇯🇵JPY: 0,28 % 🇪🇺EUR: 0,09 % 🇨🇦CAD: -0,08 % 🇬🇧GBP: -0,35 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/y2hXkZLgpw

Indizes Update: Gemäß 17:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dow Jones: 0,35 % S&P 500: 0,29 % CAC 40: 0,06 % Dax 30: 0,03 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/bTPOMMxTHQ

90 degrees was right, but the direction not https://t.co/i2gv7f6Ngp

👇First target reached. Partial profit-taking and SL at break-even. #Forexsignals #Forex #Trading #USDCHF #CHF $CHF https://t.co/kRAelPdJCz

and new ATHs again for #SPX https://t.co/0cCo1K2LAB