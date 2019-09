USD/Japanischer Yen: Wird die Bank of Japan lockern?

Japanischer Yen: Das Währungspaar USD/JPY erholt sich aktuell im Rahmen des mittelfristigen Abwärtstrends. Der japanische Yen verliert also gegen den Greenback seit einiger Zeit an Wert. Sollte die Bank of Japan weniger dovish auftreten, könnte der Erholungstrend sich weiter fortsetzen.

Es bauen sich Erwartungen an die Bank of Japan auf

Der Lockerungszyklus der Notenbanken hat längst wieder begonnen. Für die Bank of Japan hat dieser seit vielen Jahren gar nicht geendet. Dennoch, es formieren sich so langsam Erwartungen daran, dass die Bank of Japan in Kürze wieder einige Maßnahmen beschließen könnte, um dem Lockerungszyklus der übrigen Notenbanken Rechnung zu tragen.

Am Donnerstag wird auch die Bank of Japan, im Rahmen des Meetings über die Zinsen beraten und anschließend entscheiden. Einige Analysten gehen davon aus, dass ein weiterer Zinsschritt nach unten für den Einlagenzinssatz nicht mehr unwahrscheinlich ist. Spätestens seit dem Interview des Governeurs, Kuroda, mit dem Nikkei, ist diese Erwartung gestiegen.

Neben einem möglichen Zinsschritt von sogar 0,2 %, wird auch eine Anpassung der sogenannten Yield-Curve-Control erwartet. Diese gilt derzeit für die zehnjährigen Staatsanleihen und soll die Rendite für die Staatspapiere nahe der 0,0 % halten. Analysten gehen davon aus, dass die YCC auf die fünfjährigen Anleihen ausgeweitet werden könnte. Aktuell scheint der Markt aber insgesamt diese Erwartungen noch nicht einzupreisen. Eventuell auch deshalb, weil sich die Gespräche im Handelsstreit zwischen Japan und den USA zuletzt zum positiven entwickelten. In der kommenden Woche soll eine Einigung unterzeichnet werden.

Japanischer Yen gegen USD in der Chartanalyse

Schauen wir uns den USD/JPY Chart auf Tagesbasis an, so wird sichtbar, dass das Währungspaar im Rahmen der Erholung so gut wie den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt erreicht hat. Eine Korrektur wird immer wahrscheinlicher und diese könnte durch ein dovishes Statement der Bank of Japan begünstigt werden. Auf der anderen Seite dürfte allerdings der US Dollar bis nach dem FED Meeting eventuell die Richtung vorgeben. Sollte die FRD enttäuschen und die Bank of Japan keine Maßnahmen ankündigen, wäre der Ausbruch über die 200-Tage-Linie wahrscheinlicher.

USD / Japanischer Yen Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

