Argent, pétrole, cacao : Les matières premières sous pression après les mesures de restrictions

Les métaux précieux : L’argent comme métal industriel subit les annonces de confinement

Mercredi, les métaux précieux ont fortement chuté, l'or ayant atteint son niveau le plus bas depuis un mois et l'argent son niveau le plus bas depuis trois semaines. Une remontée du dollar à son plus haut niveau depuis une semaine a déclenché une longue liquidation sur les métaux précieux. Le prix de l'argent a chuté, car la demande de métaux industriels risque de souffrir de la recrudescence des infections au Covid en Europe, qui obligera les gouvernements à imposer des mesures supplémentaires de confinement et de maintien à domicile.

Les prix sont dans une phase de respiration après la hausse de l’été. Les cours n’ont pas réussi à franchir le nuage Ichimoku et ont cassé une oblique haussière de court terme.

Il est donc probable que les prix reviennent sur le plus bas de septembre à 21,66. Cette vue baissière serait validée par un croisement à la baisse de la kijun par la tenkan.

Un franchissement du nuage relancerait la hausse.

Evolution des cours de l’argent :

Une dose d’énergie : Les prix du pétrole reviennent tester la borne basse d’une consolidation horizontale

Les cours du pétrole repartent à la baisse avec les annonces de re confinement en Europe et les interrogations de l’impact sur la demande. L’ouverture des champs de pétrole lybien amène sur le marché une offre aussi plus conséquente.

Cependant aux Etats Unis, l'ouragan Zeta est beaucoup plus fort et devrait être une tempête de catégorie 2 lorsqu'il touchera terre plus tard dans la journée en Louisiane. Selon le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), 49,45 % de la production actuelle de pétrole dans le golfe du Mexique et 55,35 % de la production de gaz naturel sont déjà bloqués.

Les prix du pétrole se maintiennent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours entre deux bornes larges à 43,84 et 34,70 USD. Les cours évoluent au sein d’une bande plus étroite entre 41,70 USD et 36,41 USD.

Une tendance de moyen terme reprendra sur franchissement de la borne haute ou rupture de la borne basse. Entre temps il faudra privilégier le oscillations à l’intérieur de cette consolidation horizontale

Evolution des prix du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao sous pression

Les marchés à New York et Londres sont préoccupés par l'impact sur la demande de cacao causé par l'épidémie de coronavirus qui semble reprendre aux États-Unis et dans l'Union Européenne. La récolte de la prochaine culture s'étend sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et une très forte production est attendue. La demande est très préoccupante car le coronavirus fait son retour aux États-Unis. L'Europe vient d'annoncer de nouvelles restrictions avec la fermeture des cafés, restaurants et commerces non essentiels.

Les cours du cacao ont connu une séance très baissière hier avec un quasi marubozu sous un gap baissier. Le test du précédent plus bas à 1626 déterminera si cette baisse s’accentue vers les point bas de juillet à 1523. Ce scénario baissier sera invalidé sur franchissement du gap ouvert hier matin

Evolution des cours du cacao en données quotidiennes :

