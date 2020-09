Argent, pétrole, cacao : L’HEBDO DES MATIERES PREMIERES

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : Les prix de l’argent prêt pour une reprise haussière ?

Une dose d’énergie : L’offre de pétrole reste en baisse

Du côté des matières premières agricoles :Un piège à haussier sur le cacao ?

Les métaux précieux : Les prix de l’argent prêt pour une reprise haussière ?

Les prix des métaux précieux ont clôturé en hausse. Les perspectives d'un compte rendu accommodant sur la politique monétaire à la réunion du FOMC ont fait grimper les prix des métaux. Les prix de l'argent ont augmenté après que la robustesse des données chinoises ait suggéré une amélioration de la demande pour les métaux industriels.

Les signes de vigueur de l'économie chinoise soutiennent la demande de métaux industriels et le prix de l'argent. En août, la production industrielle chinoise a augmenté de 5,6 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux attentes de 5,1 % et constitue le rythme de croissance le plus rapide depuis 8 mois. De plus, les ventes au détail en Chine ont augmenté de 0,5 % en glissement annuel, supérieur aussi aux prévisions ce qui constitue la première augmentation depuis que la pandémie de Covid s'est déclarée au début de l'année 2020.

Les cours de l’argent consolident leur récente forte hausse au sein d’un triangle dont la sortie déterminera le prochain mouvement. Normalement la sortie s’effectue dans le même sens que l’entrée soit à la hausse, ce qui donnerait comme objectif le récent plus haut à 30 dans un premier temps.

Toutefois pour être valable la sortie doit se faire avant les ¾ de la figure, c’est-à-dire très rapidement. La réunion de la Fed le permettra peut-être ce soir. Si ce n’est pas le cas la consolidation risque de se poursuivre avec une résistance à 28,90 et un support à 25,80 USD.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : L’offre de pétrole reste en baisse

L’offre de pétrole est perturbée par l’ouragan Sally avec de fortes pluies qui obligent la fermeture de certains pipeline et champs d’exploitations.

L'institut américain de pétrole (API) montre également que la tendance des approvisionnements est toujours à la baisse. Après une légère hausse la semaine dernière, l'API a fait état d'une baisse de 9,517 millions de barils. Si cette baisse reflète probablement la reprise des exportations américaines, elle est également une preuve supplémentaire de la hausse de la demande, associée aux réductions de production de l'OPEP et à la baisse de la production américaine, resserre l'offre de pétrole aux États-Unis et dans le monde. Les rapports montrent que le taux de conformité aux réductions de production de l'OPEP est de 101 %. Certains rapports indiquent également que l'OPEP + prévoit maintenant de prolonger les réductions jusqu'en 2021.

Les cours de pétrole ont corrigé la hausse qui était en vigueur depuis Avril pour toucher un point bas à 36,40 USD, nouveau support. Les cours pour reprendre la direction du Nord doivent passer la résistance à 41,20 USD. Sous 36,40 USD prochain support à 34,70 USD.

Evolution des cours de pétrole en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles :Un piège à haussier sur le cacao ?

Les prix du cacao sont en hausse. La récolte actuelle se caractérise par une forte production, mais il y a des inquiétudes quant à la prochaine récolte et aussi des inquiétudes quant à la disponibilité de la récolte actuelle. De plus, la demande européenne s'améliorerait. La demande est très préoccupante car le coronavirus ne disparaît pas et pourrait faire son retour aux États-Unis tandis qu'il frappe toujours en Europe.

Les cours ont réussi à dépasser une résistance à 1889 avec une longue bougie haussière mais la séance du jour pourrait former une bougie dit pénétrante si la clôture se faisait sous la moitié de la bougie d’hier qui réintègre la résistance. Cela pourrait signifier le début d’une correction vers 1764.

Evolution des cours du cacao en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE