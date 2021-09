Bitcoin : La Chine se déchaine contre les cryptomonnaies

Points clés de l’article :

La Chine rend illégales touts activités liées aux cryptomonnaies

Bitcoin : Rejet d’un noyau de résistance

La Chine rend illégales touts activités liées aux cryptomonnaies

La banque centrale de Chine a renouvelé son discours offensif sur le bitcoin aujourd’hui, qualifiant d'illégales toutes les activités liées aux monnaies numériques et promettant de réprimer le marché. La crypto monnaie accuse le coup avec une baisse de 8%.

Dans une question-réponse publiée sur son site Web, la Banque populaire de Chine a déclaré que les services offrant des échanges, la correspondance des ordres, l'émission de jetons et les produits dérivés pour les monnaies virtuelles sont strictement interdits. Les échanges de crypto-monnaies à l'étranger fournissant des services en Chine continentale sont également illégaux, a déclaré la PBOC.

"Les échanges de monnaies virtuelles à l'étranger qui utilisent Internet pour offrir des services aux résidents nationaux sont également considérés comme une activité financière illégale", a déclaré la PBOC, selon une traduction des commentaires par CNBC. Les personnes réliées aux échanges de crypto étrangers feront l'objet d'une enquête, a-t-elle ajouté.

La PBOC a déclaré qu'elle avait également amélioré ses systèmes pour renforcer la surveillance des transactions liées aux crypto-monnaies et éradiquer les investissements spéculatifs.

En conséquence, les institutions financières et les établissements de paiement non bancaires ne peuvent pas offrir de services aux activités et opérations liées aux monnaies virtuelles", a déclaré la banque, réitérant des commentaires antérieurs.

L'Ethereum, le deuxième actif numérique le plus important, a chuté de 7 % à 2 860 $.

Les actions fortement exposées aux crypto-monnaies ont également chuté dans les échanges de pré-marché, avec Coinbase en baisse de près de 4%, MicroStrategy glissant de 5% et Riot Blockchain en baisse de plus de 6%.

Ce n'est pas la première fois que la Chine se montre sévère envers les crypto-monnaies. Au début de l'année, Pékin a annoncé une répression de l'extraction de crypto-monnaies, le processus à forte intensité énergétique qui vérifie les transactions et crée de nouvelles unités de monnaie. Cette mesure a entraîné une forte baisse de la puissance de traitement du bitcoin, de nombreux mineurs ayant mis leurs équipements hors service.

Le bitcoin vient de former une configuration graphique en forme de "croix d'or", qui a annoncé de gros gains par le passé.

La répression des crypto-monnaies par la Chine intervient alors que Pékin cherche à atteindre ses objectifs climatiques. Le pays, qui est le plus gros émetteur de carbone au monde, s'est fixé pour objectif de devenir neutre en carbone d'ici à 2060.

Parallèlement, la PBOC travaille également sur sa propre monnaie numérique. La Chine est considérée comme un concurrent de premier plan dans la course aux monnaies numériques émises par les banques centrales, ayant testé une version virtuelle du yuan dans plusieurs régions.

Bitcoin : Rejet d’un noyau de résistance

Le Bitcoin donne des signes de baisse inquiétants. Les cours sont bloqués par une oblique baissière reliant les sommets descendants de septembre. Ils ont de plus cassé une droite de support à 43050 et affiche aujourd’hui un long chandelier négatif au contact d’un noyau de moyennes mobiles dont celle à 200 périodes.

La cryptomonnaie pourrait rejoindre le plus bas récent à 39612 et en cas de rupture revenir sur la droite de polarité à 37300. Ce scénario serait invalidé si les cours revenaient au-dessus de l’oblique et des moyennes mobiles.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE