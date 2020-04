EUR/CHF : L’euro gagne du terrain face au franc suisse malgré une dégradation de l’économie

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

L a paire EUR/CHF travaille sa moyenne mobiles 50 périodes

La pandémie de coronavirus a paralysé l’économie mondiale, ainsi les économistes de la banque UBS ont fortement révisé en baisse leurs prévisions pour la Suisse. La banque table désormais sur une chute de 4,6% du produit intérieur brut cette année, alors que dans leurs précédentes estimations fin mars, les experts s’attendaient encore à un repli de 1,3%.

Les mesures de confinement en Suisse et ailleurs dans le monde plonge l’économie mondiale dans une récession mondiale historique. Dans ses perspectives sur l’économie mondiale, le fonds monétaire international prévoit une contraction de 3 % du produit intérieur brut de la planète en 2020.

En Suisse, la consommation privée s’est effondrée et devrait reculer de 5,5% sur l’ensemble de l’année à cause du confinement et de la fermeture des magasins. Le commerce de détail est l’un des secteurs les plus affectés par la situation. Les exportations de montres Suisses ont chuté de 22% sur le mois de mars, soit un niveau similaire à celui de la crise de 2008.

Exportations de montres suisses :

Concernant l’EUR/CHF, le franc suisse devrait continuer à s’apprécier à cause du risque de récession dans les mois à venir, la devise étant considérée comme un actif refuge. Toutefois, à court terme, l’euro reprend de la hauteur dans un marché retrouvant de l’appétit pour le risque tandis que le déconfinement se profile en Europe.

D’un point de vue de l’analyse technique, force est de constater que la dynamique de l’EUR/CHF est baissière depuis le début de l’année. Néanmoins, le regain d’appétit pour le risque défavorise le franc suisse permettant à l’euro de reprendre des couleurs. Le marché a donc réussi à reconquérir la résistance des 1.0540 et s’est attaqué à la moyenne mobile 50 périodes. Par le passé, cette dernière venait coiffer les prix empêchant l’euro de repartir dans une reprise haussière.

Graphiquement, nous pouvons voir que la paire évolue à l’intérieur d’un biseau descendant. La borne haute du biseau est couplée à la MM 50 périodes ce qui renforce ce seuil, ainsi un franchissement de ce niveau validerait la figure chartiste et ouvrirait la voie à une accélération vers les 1,0630 et 1,0665.

Dans le cas contraire, l’arrivée de nouvelles secousses sur les marchés accompagnées de mauvais indicateurs économiques en zone euro feraient retomber l’euro et l’excès d’optimisme des opérateurs anticipant une reprise économique rapide. De ce fait, l’EUR/CHF risquerait de retourner visiter ses plus bas annuels vers les 1.0490.

Pour résumer, les marchés voient déjà la lumière au bout du tunnel ce qui permet à l’euro de rebondir. Toutefois, malgré des mesures de relance de l’économie, le franc suisse devrait s’apprécier dans les semaines à venir avec la menace d’une profonde récession.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES journalières

