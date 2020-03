Precio del oro se hunde por búsqueda de liquidez y registra su peor semana desde 2013

RT @PlattsOil: US to buy 'large quantities' of #crudeoil to 'fill up' #SPR: Trump | #OOTT * Trump says US will be buying oil 'at the right…

Actualización Forex: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: 🇨🇦CAD: 0,83 % 🇳🇿NZD: -0,32 % 🇪🇺EUR: -0,72 % 🇦🇺AUD: -0,83 % 🇬🇧GBP: -2,34 % 🇯🇵JPY: -3,20 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#currencies https://t.co/tPjp7mSWjH

RT @lemasabachthani: *WASHINGTON STATE CLOSES ALL SCHOOLS THROUGH APRIL 24

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Petróleo - WTI: 4,67 % Oro al contado: -2,75 % Plata al contado: -7,10 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/08huvsvuRK

RT @mkraju: Trump says he “most likely” will get tested himself for the novel coronavirus and he’s working with his doctor to find a time t…

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,65 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 77,91 % de traders en USD/CAD mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/JgQobCBper

S&P 500 REBOTA 9.2%, SU MAYOR GANANCIA DESDE OCTUBRE DE 2008 #TRADING #SPX #COVID19

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Francia 40: 5,69 % Alemania 30: 5,41 % Wall Street: -0,03 % US 500: -0,06 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/qjALgh9D0z

RT @DeItaOne: S&P 500 REBOUNDS 8.1%, BIGGEST GAIN SINCE OCTOBER 2008