Polkadot: 40 Dollar im Blick - Gelingt die Fortsetzung der Rally?

DOT/USD: Bitcoin wieder über 50.000 Dollar – Auch Polkadot legt im Windschatten zu

Die nach Marktkapitalisierung fünfwichtigste Kryptowährung Polkadot kann im Windschatten der Bitcoin-Erholung wieder an Boden gutmachen. Aktuell gewinnt die Währung, welche auf das Kürzel DOT hört über 17 Prozent auf 36 Dollar dazu.

Zur Wochenmitte notiert die größte und bekannteste Devise, der Bitcoin, wieder über der psychologischen Marke von 50.000 Dollar. Vor diesem Hintergrund kann der Gesamtmarkt grundsätzlich wieder Rückenwind erfahren.

Die befürchtete dritte Verkaufswelle ist damit jedenfalls vorerst abgewendet worden.

Es bleibt bemerkenswert, dass der jüngste Rücksetzer postwendend wieder hochgekauft wird. Ob sich es lediglich um eine technische Gegenbewegung handelt oder sich erneut eine neue Aufwärtsdynamik entfalten kann, bleibt abzuwarten. Aus technischer Sicht kann nach wie vor die Rede von einem gesunden Aufwärtstrend sein. Die Kurse um Bitcoin, Polkadot und Co haben jedoch einen spürbaren Knacks erlitten.

Nach wie vor steht die Frage im Raum, wie rasch Anleger den gestrigen Kursschock aus ihren Knochen bekommen können. Schnäppchenjäger könnten sich abermals auf die Pirsch begeben. Grundsätzlich zeigen aus fundamentaler Sichtweise die Börsenampeln weiterhin die Signalfarbe Grün an. So begrüßen Investoren weiterhin den Einstieg größerer Unternehmen, nicht zuletzt durch den E-Autobauer Tesla.

Square kauft weitere Bitcoins im Umfang von 170 Millionen Dollar

Der Zahlungsdienstleister Square hat laut eigener Mitteilung weitere 3.320 Bitcoins für insgesamt umgerechnet 170 Millionen Dollar gekauft. Bereits im Oktober 2020 hatte man sich im größeren Stil an der Kryptowährung Nummer eins bedient. Insgesamt kaufte man damals 4.700 Einheiten

Nach dem Einstieg Teslas in den Bitcoin könnten weitere Unternehmen sich für Kryptowährungen im Allgemeinen entscheiden. Dass Institutionen und Firmen womöglich erst an der Oberfläche kratzen, wenn es um die Beteiligung dezentraler Vermögenswerte geht, liegt offensichtlich auf der Hand

Für die Branche ist der Einstieg Teslas weiterhin Wasser auf die Mühlen der Anleger. Die Hoffnung, dass derartige Unternehmen sich nicht nur an Bitcoin, sondern auch an weiteren Assets beteiligen könnten, schwingt bis heute mit. So wäre es denkbar, dass sich das institutionelle Interesse auf Ether respektive Polkadot ausweiten könnte.

Seit über zwei Wochen haben große Adressen zum ersten Mal die Möglichkeit im großen Stil mit Hilfe eines Ether Futures auf die Preisentwicklung des Ethereum Kurses zu wetten. Ein Polkadot Future scheint zwar noch in weiter Ferne zu liegen, scheint grundsätzlich m.E. aber nicht ausgeschlossen zu sein.

DOT/USD: Technischer Ausblick

Auf der Unterseite erweisen sich die Indikatorenlinien, das MA14 respektive MA52 als den erwarteten Support. Die Rallye könnte sich vor dem Hintergrund des raschen Rückkaufes des Kurses in den kommenden Tagen beschleunigen. In diesem Szenario stände auf der Oberseite erneut die mentale Marke im Umfang von 40 Dollar zur Disposition.

Auf der Unterseite sollte Anleger die Marken von 35- und 30 Dollar im Blick behalten. Hier könnte im Falle erneuten Abgabedrucks erneut ein Halt sein. Kurzfristig rechne ich mit meinem Seitwärtsmarkt, welcher alsbald in einen weiter verlaufenden Aufwärtstrend münden könnte.

DOT/USD Chart

Quelle: Tradingview

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @timoemden. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

