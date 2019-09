US-Dollar bevorzugter sicherer Hafen, CAD-Longs reduziert, NZD-Shorts auf Extrem – CoT-Report

CoT-Report – Analyse und Gesprächsansätze

US-Dollar bevorzugter sicherer Hafen, Netto-Longs so hoch, wie seit Juni nicht mehr

CAD -Bullen verabschieden sich

NZD -Shorts bleiben auf Extrem

Die Vorhersagekraft des CoT-Reports

So lesen Sie den CFTC-Report

Quelle: CFTC, DailyFX (Abdeckung bis 24. September, veröffentlicht am 27. September)

US-Dollar bevorzugter sicherer Hafen, CAD-Longs reduziert, NZD-Shorts auf Extrem

Die aktuellen CFTC-Positionierungsdaten zeigen, dass die Spekulanten ihre Netto-Long-Positionen im US-Dollar gegenüber den G10-Währungen um 2,3 Mrd. USD auf 19,877 Mrd. USD erhöhte haben. Gleichzeitig bewegen sich die Netto-Longs im US-Dollar mit insgesamt 17,366 Mrd. USD auf dem höchsten Stand seit Juni. Die Anleger scheinen sich dem US-Dollar als dem bevorzugten sicheren Hafen zuzuwenden. Die Netto-Longs im Japanischen Yen wurden um 1,266 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD reduziert, während sich die Netto-Shorts im Schweizer Franken auf -1,339 Mrd. USD verdoppelt haben.

Abflüsse liessen sich bei allen risikosensiblen Währungen beobachten. So reduzierten die Anleger ihre Netto-Longs im Kanadischen Dollar um 1,15 Mrd. USD auf 350 Mio. USD. Hintergrund sind weitgehend Liquidierungen direkter Longs. Im Vorfeld des Zinsentscheids der RBNZ erhöhten die Spekulanten weiter ihre Short-Positionen im Neuseeland-Dollar. Dieser liegt immer noch an einem äußerst extremen Niveau, was widerum die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruches nach oben erhöht.

Ansonsten läuft die Short-Abdeckung im Britischen Pfund weiter, was in weniger übermäßigen spekulativen Shorts resultiert. Derweil wurden die Netto-Shorts im Euro um 1,1 Mrd. USD auf -8,36 Mrd. USD gesenkt, da die bärische Stimmung ins Stocken kommt. Das deutet darauf hin, dass die Währung sich einen langsameren Weg nach unten bahnen könnte anstatt steil abzustürzen.

