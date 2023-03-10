金価格上昇、米銀行の発表きっかけに米国債利回りが低下。市場の関心は米NFPに
金、金/ドル、米銀行の先行き不透明感、米NFP、テクニカル分析 - トーキングポイント
- 9日の米国市場では米国債利回りが低下し、金相場は上昇した
- 米銀行の先行き不透明感がFRBの利上げ予想に反映されている
- 金相場は今、米非農業部門雇用者数の発表に注目している
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