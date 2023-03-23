金価格見通し：SVBショック測るため、米新規失業保険申請件数に注目
金、金/ドル、FRB、米新規失業保険申請件数 - トーキングポイント
- ドルが下落し米国債利回りが低下した中、FOMCに反応し金相場は上昇した
- SVBの影響を見極めるため、米新規失業保険申請件数に注目が集まる
- 金/ドルは重要なレジスタンスに向かって反発。今後の見通しは？
※本文は後ほど追加されます。
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