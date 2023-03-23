 メイン コンテンツへスキップ

本ウェブサイトは、お客様に最高のブラウジング体験をしていただくためにさまざまなクッキー(Cookies)を使用しています。本ウェブサイトを引き続き利用されることにより、クッキー(Cookies)の利用に同意したものとみなされます。
クッキー(Cookies)ポリシーの詳細については、こちらまたはサイト下部にあるリンクをご確認ください。最新のプライバシーポリシーはこちらをご覧ください。

0

通知

下記の通知は、経済指標およびウェビナーカレンダーページで調整できるフィルタに基づいています。

ライブウェビナー

ライブウェビナーイベント

0

経済指標カレンダー

経済指標カレンダー・イベント

0
検索結果
検索条件に一致する情報は見つかりませんでした。
無料トレードガイド
購読する
Please try again
EUR/USD
強気
最終更新: Mar 23, 2023
の顧客はネットロングです。
の顧客はネットショートです。
ロング ショート

注：安値と高値は取引日の数値です。

データ提供：
ニュース
ユーロ見通し：ECB vs FRB、ユーロの上昇は続くのか
2023-03-21 22:00:00
ドル円とユーロドル：今週の見通しとテクニカルポイント
2023-03-20 03:00:49
原油 – 米国原油
強気
最終更新: Mar 23, 2023
の顧客はネットロングです。
の顧客はネットショートです。
ロング ショート

注：安値と高値は取引日の数値です。

データ提供：
ニュース
原油価格見通し：相反する材料で方向感欠く展開。金融不安後退とタカ派傾斜の復活
2023-03-17 01:00:00
原油価格見通し：3カ月ぶりの安値。本日は一大消費国である中国の重要経済指標が発表
2023-03-15 01:22:20
ウォール街
混合
最終更新: Mar 23, 2023
の顧客はネットロングです。
の顧客はネットショートです。
ロング ショート

注：安値と高値は取引日の数値です。

データ提供：
ニュース
ウォール街 IG クライアントセンチメント：DailyFXのデータによれば、ウォール街 が 32,870.10の水準で取引きされた3月 07, 2023 以降、初めてトレーダーは ウォール街 のネットショート を保有しています。
2023-03-20 16:23:00
NYダウ・S&P 500の見通し：弱気継続、ボラティリティの上昇と個人トレーダーの買い持ち増加で
2023-03-16 03:00:00
強気
最終更新: Mar 23, 2023
の顧客はネットロングです。
の顧客はネットショートです。
ロング ショート

注：安値と高値は取引日の数値です。

データ提供：
ニュース
金価格見通し：SVBショック測るため、米新規失業保険申請件数に注目
2023-03-23 03:00:00
金 IG クライアントセンチメント：DailyFXのデータによれば、金 が 1,914.89の水準で取引きされた2月 02, 2023 以降、初めてトレーダーは 金 のネットショート を保有しています。
2023-03-20 02:23:00
GBP/USD
強気
最終更新: Mar 23, 2023
の顧客はネットロングです。
の顧客はネットショートです。
ロング ショート

注：安値と高値は取引日の数値です。

データ提供：
ニュース
英ポンド見通し：英雇用統計が発表。金融政策への影響は？
2023-03-15 02:50:00
GBP/USD IG クライアントセンチメント：DailyFXのデータによれば、GBP/USD が 1.20の水準で取引きされた2月 28, 2023 18:00 GMT(グリニッジ標準時) 以降、初めてトレーダーは GBP/USD のネットショート を保有しています。
2023-03-10 16:23:00
USD/JPY
弱気
最終更新: Mar 23, 2023
の顧客はネットロングです。
の顧客はネットショートです。
ロング ショート

注：安値と高値は取引日の数値です。

データ提供：
ニュース
ドル円とユーロドル：今週の見通しとテクニカルポイント
2023-03-20 03:00:49
円相場見通し：米銀行株の下げ一服で、円は軟化
2023-03-14 23:00:00
もっと見る もっと見る
金価格見通し：SVBショック測るため、米新規失業保険申請件数に注目

金価格見通し：SVBショック測るため、米新規失業保険申請件数に注目

Daniel Dubrovsky, シニア・ストラテジスト

金、金/ドル、FRB、米新規失業保険申請件数 - トーキングポイント

  • ドルが下落し米国債利回りが低下した中、FOMCに反応し金相場は上昇した
  • SVBの影響を見極めるため、米新規失業保険申請件数に注目が集まる
  • 金/ドルは重要なレジスタンスに向かって反発。今後の見通しは？
金のトレード方法
金のトレード方法
推薦者： Daniel Dubrovsky
金のトレード方法
ガイドを入手

※本文は後ほど追加されます。

DailyFX はグローバルなFXマーケットに影響を与えるトレンドのテクニカル分析とニュースを提供します。

関連記事

金価格見通し：反発、金融不安への懸念くすぶる。金/ドルの行方は？
金価格見通し：反発、金融不安への懸念くすぶる。金/ドルの行方は？
2023-03-17 03:00:00
原油価格見通し：相反する材料で方向感欠く展開。金融不安後退とタカ派傾斜の復活
原油価格見通し：相反する材料で方向感欠く展開。金融不安後退とタカ派傾斜の復活
2023-03-17 01:00:00
原油価格見通し：3カ月ぶりの安値。本日は一大消費国である中国の重要経済指標が発表
原油価格見通し：3カ月ぶりの安値。本日は一大消費国である中国の重要経済指標が発表
2023-03-15 01:22:20
原油価格見通し：米CPI受け下落、FOMC会合控えボラティリティは上昇。WTIはさらに下げるのか？
原油価格見通し：米CPI受け下落、FOMC会合控えボラティリティは上昇。WTIはさらに下げるのか？
2023-03-15 01:00:00
広告

現在の相場

強気
最終更新: Mar 23, 2023