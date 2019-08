S&P 500 (US 500) : les données de trading montrent que 28.2%* des traders sont à l’achat avec un ratio de traders passant de la vente à l’achat de 2.55à 1.

Le nombre de traders acheteurs est 4.6% plus faible qu’hier et 7.5% plus faible que la semaine dernière, alors que le nombre de traders vendeurs est 4.3% plus élevé qu’hier et 5.7% plus élevé que la semaine dernière.

Nous utilisons le Sentiment comme un indicateur contrarien, et le fait que les traders soient majoritairement vendeurs suggère que le cours S&P 500 peut continuer à augmenter.

Les traders sont plus vendeurs qu’hier et que la semaine dernière, ainsi la combinaison actuelle du Sentiment et des récents changements renforcent notre biais haussier sur le S&P 500.

*Données au 28 août 2019

