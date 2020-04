USD/CHF SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont la vente USD/CHF pour la première fois depuis mars 27, 2020 quand USD/CHF se négocié à 0,95.

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇦🇺AUD : 1,52 % 🇳🇿NZD : 0,96 % 🇪🇺EUR : 0,88 % 🇨🇭CHF : 0,65 % 🇬🇧GBP : 0,63 % 🇯🇵JPY : 0,12 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/glrxuvacmr

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 3,38 % Dow Jones : 2,96 % CAC 40 : 2,58 % S&P 500 : 2,57 %

Le volume de baisse de production annoncée jeudi par l'OPEP et l'OPEP+ dépendra des volumes de baisse proposés par les autres pays tels que les Etats-Unis, Canada et Brésil notamment (source OPEP via RTRS)