L’OMS décidera demain si le coronavirus constitue une urgence internationale #WHO #coronavirus —> https://t.co/hXFjOerN2i

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 0,17 % Pétrole WTI : 0,02 % Or : -0,05 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/3wqh4CWTV1

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/R4yyETe33A

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : 0,22 % Dow Jones : 0,16 % CAC 40 : 0,02 % Dax 30 : -0,02 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/WIEiMAox8y

USD/CAD SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont la vente USD/CAD pour la première fois depuis déc. 18, 2019 quand USD/CAD se négocié à 1,31. L'analyse contrarienne indique que USD/CAD force https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/nLjsqP7wOv

RT @Schuldensuehner: Totally ridiculous! #Tesla surges past $100bn market value, eclipsing all German car comps. VW sold almost 30 times as…

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/SPzrzmj2dt

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 0,28 % Or : -0,03 % Pétrole WTI : -2,63 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/bYGGKxfFxx

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇬🇧GBP : 0,66 % 🇪🇺EUR : 0,04 % 🇯🇵JPY : -0,05 % 🇦🇺AUD : -0,15 % 🇳🇿NZD : -0,16 % 🇨🇦CAD : -0,56 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/6GfYlQUFRU