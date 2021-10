Dax 30 SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont à la vente Dax 30 pour la première fois depuis sept. 28, 2021 lorsque Dax 30 se négociait à 15 285,20.

Fed (Barkin) « S’il s’avère que l’inflation n’est pas transitoire, il n’y a pas de honte à le dire » https://t.co/oOBLQlaMyK

...ce qui impliquerait tapering total + une hausse de taux en (seulement) 11 mois https://t.co/KwZ6C8BbbU

Je reviens là-dessus Il n'y a pas si longtemps, aucune hausse de taux avant au moins 2023 Puis l'hypothèse fin 2022 arrive après les dot plots de la Fed en septembre Et maintenant, plus de 60% de chances pricés pour une hausse en septembre "oh boy, that escalated quickly" https://t.co/L2RYPEYmqI

RT @DeItaone: U.S. NATURAL GAS FUTURES EXTEND GAINS, UP 6.0%, AFTER EIA REPORTS SMALLER-THAN-EXPECTED STORAGE BUILD

Plus haut de 8 jours pour le gaz naturel US à surveiller...

#forex #forexsignals #CADJPY CAD/JPY à un plus haut de 6 ans https://t.co/LqDrOTMc73

Une fois de plus le #Nasdaq100 évite la correctionnelle grâce au repli (miraculeux ?) des taux cette semaine... ...trop beau pour être vrai ? Les anticipations d'inflation et les indices de prix US poursuivent leur hausse, eux... https://t.co/wdeOeRUKfu

#forexsignals #forextrading EUR/AUD : pour ceux qui avaient suivi la tête épaules, premier objectif atteint, un rebond est possible maintenant https://t.co/uHv6rXnDU8

Fed / prices stability https://t.co/FORxvY3G9P