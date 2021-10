EUR/JPY SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont à l'achat EUR/JPY pour la première fois depuis sept. 23, 2021 lorsque EUR/JPY se négociait à 129,49.

#forex #EURUSD #GBPUSD #forexsignals ☕ FOREXPRESSO - Analyse Forex du 4 octobre 2021 🚀 https://t.co/ByM24Izd0U via @YouTube

MarketLive 11H Via chaîne YouTube d'IG --> https://t.co/EH1d9qdxiy Ou sur le site --> https://t.co/tIM9JMCBJB Analyses macro et techniques : -CAC/DAX/SP500/Dow/Nasdaq -EUR/GBP/JPY/AUD -WTI/Gold/Silver/Copper #Bitcoin #Ethereum https://t.co/uF6kizH2C0

Pour l'instant 15000 pts offrent un support au DAX, zone clé ct Une nouvelle incursion < niveau peut se solder par visite temporaire (jours/sem) dans la zone en violet Mais cette zone en violet devrait contenir les assauts bassiers et être "seulement" vue comme zone de pullback https://t.co/eWS2XKqCD7

« Nowhere to hide » 3 des 4 dernières semaines ont vu un repli du SP500…et des obligations du Trésor US 👇 https://t.co/tPr9GKUC5c