EUR/CHF SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont à la vente EUR/CHF pour la première fois depuis avr. 02, 2021 lorsque EUR/CHF se négociait à 1,11.

RT @karinaf24: 👛Dans #LaSemainEco on décrypte l'adoption par le Salvador du #Bitcoin comme monnaie légale avec : ▶️@NathalieJanson1 , Eco…

#Nasdaq100 retombe sous le plus bas de vendredi et réintégration du « canal » de Juillet-août Bas du canal à 15000 pts... https://t.co/38KfAwVx6S

Ce faux communiqué pourrait mettre un coup de plus dans la confiance des investisseurs sur le marché des crypto monnaies. Depuis le démenti, le BTC et les autres crypto repartent et accélèrent leurs baisses