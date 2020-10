AUD/USD SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont à l'achat AUD/USD pour la première fois depuis oct. 01, 2020 lorsque AUD/USD se négociait à 0,72.

Le nombre de traders vendeurs a a diminué de de 31,73 % depuis la semaine passée.

SYMBOLE UN SIGNAL ACHETEURS% VENDEURS% EVOLUTION DES POSITIONS ACHETEUSES EVOLUTION DES POSITIONS VENDEUSES EVOLUTION DES OI AUD/USD BAISSIER 50,73 % 49,27 % 0,00 % Quotidien 7,26 % Hebdomadaire -21,08 % Quotidien -31,73 % Hebdomadaire -11,63 % Quotidien -16,29 % Hebdomadaire

AUD/USD : Nos données montrent que 50,73 % des traders particuliers sont acheteurs avec un ratio de positionnement à l'achat à la vente 1,03 pour 1. Les traders sont majoritairement à l'achat depuis le oct. 01 lorsque AUD/USD s'échangeait à près de 0,72, son cours a depuis baissé de 1,42 %. Le nombre de traders acheteurs reste inchangé depuis hier, et a progressé de 7,26 % depuis la semaine passée, alors que le nombre de traders vendeurs a a diminué de 21,08 % depuis hier et a diminué de 31,73 % depuis la semaine passée.

Nous utilisons le Sentiment comme un indicateur contrarien, et le fait que les traders soient majoritairement à l'achat suggère que le cours AUD/USD pourrait continuer de à chuter.

Les traders sont à l'achat AUD/USD pour la première fois depuis oct. 01, 2020 lorsque AUD/USD se négociait à 0,72. Les traders sont plus à l'achat qu'hier et que la semaine passée. Ainsi, la combinaison de l'actuel Sentiment et des récentes évolutions nous permet de détecter un signal contrarien AUD/USD-baissier.