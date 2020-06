FTSE 100 SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont la vente FTSE 100 pour la première fois depuis juin 09, 2020 quand FTSE 100 se négocié à 6 346,00.

Et c'est pas fini https://t.co/IxGY3KOkOY

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇨🇦CAD : 0,19 % 🇦🇺AUD : 0,10 % 🇯🇵JPY : 0,02 % 🇨🇭CHF : -0,11 % 🇪🇺EUR : -0,19 % 🇬🇧GBP : -0,56 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/KgXYoo3jgf

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui FTSE 100 : 1,26 % CAC 40 : 0,79 % S&P 500 : 0,70 % Dow Jones : 0,66 % Dax 30 : 0,59 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/3uBijsRFjP

Comment trader avec l’indicateur Ichimoku 🤔 ? 👉Inscrivez-vous à ce webinaire le 24 juin à 14h00 : https://t.co/RNyIlJbo54 @KhaliBOUZIDI, auteur de trois ouvrages, vous partagera son expérience et sa vision du trading !!

Fed (Rosengren) -->S'attend à un taux de chômage à deux chiffres fin 2020 --> Un soutien monétaire et budgétaire supplémentaire est probablement nécessaire

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 3,73 % Argent : 1,88 % Or : 0,80 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/sCZasMmGeo