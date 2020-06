GBP/USD SENTIMENT CLIENT IG : Nos données montrent que les traders sont à l'achat moins depuis mai 01 quand GBP/USD il se négocié près de 1,25.

Le nombre de traders vendeurs a a progressé de 76,60 % depuis la semaine passée.

SYMBOLE UN SIGNAL ACHETEURS% VENDEURS% EVOLUTION DES POSITIONS ACHETEUSES EVOLUTION DES POSITIONS VENDEUSES EVOLUTION DES OI GBP/USD HAUSSIER 36,47 % 63,53 % -20,49 % Quotidien -40,00 % Hebdomadaire 39,55 % Quotidien 76,60 % Hebdomadaire 9,42 % Quotidien 3,36 % Hebdomadaire

GBP/USD : Nos données montrent que 36,47 % des traders particuliers sont acheteurs avec un ratio de positionnement à la vente à l'achat 1,74 pour 1. Nos données montrent que les traders sont à l'achat moins depuis mai 01 quand GBP/USD il se négocié près de 1,25. Le nombre de traders acheteurs a 20,49 % diminué depuis hier, et 40,00 % diminué depuis la semaine passée, alors que le nombre de traders vendeurs a 39,55 % progressé depuis hier et 76,60 % progressé depuis la semaine passée.

Nous utilisons le Sentiment comme un indicateur contrarien, et le fait que les traders soient majoritairement la vente suggère que le cours GBP/USD pourrait continuer de augmente.

Les traders sont plus la vente qu'hier et que la semaine passée. Ainsi, la combinaison de l'actuel Sentiment et des récentes évolutions nous permet de détecter un signal contrarien GBP/USD-haussier.