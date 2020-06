EUR/GBP SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont l'achat EUR/GBP pour la première fois depuis mai 20, 2020 quand EUR/GBP se négocié à 0,90.

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 0,32 % CAC 40 : 0,25 % Dow Jones : -0,02 % S&P 500 : -0,02 % FTSE 100 : -0,05 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/Ik6nAfnz6w

#Dudley (ex #Fed New-York) qui explique tranquillement que la Fed veut éviter que les acteurs de marché vendent trop fortement des paquets d’actifs pour ne pas « distordre » le marché (donc ajuster les prix à la baisse pour coller à la situation éco c’est distordre le marché..) https://t.co/n4OUJdYrbC

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : -0,08 % Or : -1,75 % Argent : -2,03 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/xrrLYKmYZ7