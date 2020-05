Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇦🇺AUD : 0,49 % 🇨🇭CHF : 0,30 % 🇪🇺EUR : 0,25 % 🇳🇿NZD : -0,06 % 🇨🇦CAD : -0,06 % 🇯🇵JPY : -0,15 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/boW8ozkDAy

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 2,85 % Or : 0,73 % Pétrole WTI : -0,30 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/S1pnbTsFRo

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/O1JcB2qNEI

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 0,68 % FTSE 100 : 0,56 % CAC 40 : 0,48 % Dow Jones : 0,09 % S&P 500 : 0,08 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/STeQufhvQk

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 2,81 % Or : 0,88 % Pétrole WTI : -0,65 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/0H8xsGC7Yq

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/b12pmZPMIp

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui FTSE 100 : 0,08 % CAC 40 : -0,22 % Dax 30 : -0,26 % S&P 500 : -0,61 % Dow Jones : -0,94 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/MXNvXqAHhs

EUR/USD SENTIMENT CLIENT IG : Nos données montrent que les traders sont à l'achat moins depuis mai 21 quand EUR/USD il se négocié près de 1,10. L'analyse contrarienne indique que EUR/USD force https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/AXEj4veRES

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/c1AWvA7D4Z