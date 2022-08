Pétrole WTI : le prix du baril rebondit sur fond d’un potentiel gel de production de l’OPEP

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Les cours de pétrole reprennent de la hauteur malgré le regain d’aversion au risque sur les marchés. Le prix du baril WTI rebondit de plus de 5% depuis les plus bas de la semaine dernière après que l'Arabie Saoudite ait averti que l'OPEP+ pourrait réduire sa production pour contrer les fortes baisses des prix du pétrole.

Le ministre saoudien du pétrole, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré lundi à l'agence Bloomberg que l'extrême volatilité et le manque de liquidités sur le marché à terme ne reflètent pas les fondamentaux qui montrent encore des signes de tension physique, faisant planer la menace de réductions potentielles de la production de l'OPEP+ qui pourraient intervenir à tout moment.

La pression acheteuse est toutefois limitée par les sombres perspectives économiques et les perspectives grandissantes d’un accord sur le pétrole iranien. Le porte-parole du Département d'État américain, Ned Price, a déclaré lundi que l'accord sur le nucléaire est « plus proche maintenant qu'il ne l'était il y a deux semaines », ce qui permettrait d’accroître les exportations de pétrole iranien d'environ 2,5 millions de bpj et donc de compenser largement plus que le déstockage des réserves stratégiques américaines (1mbj) qui prendra fin à la fin du mois d’octobre.

Graphique journalier du prix du baril WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance des cours de pétrole est baissière depuis le début de l’été. Néanmoins, avec un repli d’environ 25% depuis les plus hauts de juin, beaucoup de mauvaises nouvelles semblent déjà avoir été intégrées dans les prix.

Le prix du baril WTI rebondit depuis son sommet d’octobre 2018 et pourrait revenir tester son ancien support à environ 92$ qu’il a enfoncé au début du mois. Un rebond au-dessus de ce seuil serait de bon augure pour le prix du baril et invaliderait les perspectives baissières de fond. Une poursuite de la hausse jusqu’à 100$ serait alors à prévoir.

A long terme, le prix du baril a peu de chances de retrouver ses niveaux pré-covid en raison du manque d’investissements des pétrolières pour différentes raisons, dont ESG. Le WTI pourrait osciller la plupart du temps entre 100$ et 60$ selon les perspectives de l’offre et de la demande.

