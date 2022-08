Pétrole WTI : le prix du baril tente de reprendre de la hauteur

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Les cours de pétrole reprennent de la hauteur mais les perspectives de fond restent baissières

Le pétrole WTI revient tester une zone de résistance majeure à environ 95$

Les cours de pétrole tentent de reprendre de la hauteur depuis le début de la semaine en s’adjugeant un peu plus de 5%, en raison de diverses perturbations de l'offre et des prévisions d’augmentation de la demande par l’AIE.

Sur le plan de l’offre, les prix des barils sont en hausse après que six champs pétroliers et gaziers dans le golfe du Mexique ont été fermés après qu'une fuite dans une station de pompage en Louisiane ait arrêté deux pipelines, mais l’opérateur principal Shell a déclaré qu'il s'attendait à ce que le service reprenne vendredi.

Sur le plan de la demande, les cours de l’or noir sont soutenus par la révision à la hausse de l’AIE des prévisions de consommation mondiale de pétrole cette année à 2,1 millions de bpj, soit une hausse de 380 000 bpj par rapport aux prévisions précédentes, citant la flambée des prix du gaz naturel et les vagues de chaleur qui incitent à la production davantage d'électricité. L'agence internationale de l’énergie a également déclaré qu'il était peu probable que l'OPEP+ augmente sa production de manière significative au cours des prochains mois en raison d'une capacité disponible limitée.

Néanmoins, les perspectives de fond restent baissières en raison de la dégradation des perspectives économiques. L’économie mondiale devrait continuer à se dégrader selon les indicateurs économiques avancés et avec le resserrement massif des politiques monétaires et les grandes économies développées semblent avoir de plus en plus de chances de tomber en récession au cours des prochains trimestres. Les cours de pétrole pourraient donc continuer d’évoluer à la baisse ou du moins être sous pression ces prochains mois tant que les perspectives économiques ne s’éclaircissent pas.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond des cours de pétrole s’est retournée à la baisse ces dernières semaines suite au repli sous la moyenne mobile à 200 séances et sous le creux du printemps à environ 92$ pour le pétrole WTI et 100$ pour le pétrole Brent.

La tendance à court terme est également baissière, mais une poursuite du rebond de la semaine pourrait changer la tendance de court terme. Le prix du baril devra pour cela dépasser sa moyenne mobile à 200 séances et la droite médiane du canal de Donchian à 20 séances, actuellement à environ 95$.

A long terme, une poursuite de la tendance de fond baissière jusqu’au creux de décembre à environ 62$ est probable si les perspectives économiques continuent à se dégrader, mais le sommet de 2018 dépassé en octobre de l’année dernière à environ 77$ sera un support intermédiaire.

