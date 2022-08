Le cours de l’or marque le pas sous 1800$ dans l’attente de l’inflation US

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

L’inflation américaine devrait être décisive pour l’or à court terme

Le cours de l’or tergiverse sous une zone de résistance majeure

Le cours de l’or consolide depuis plusieurs séances après être remonté jusqu’à une zone de résistance technique clé à environ 1800$ correspondant non seulement à un ancien support enfoncé début juillet, mais également à la borne haute du canal descendant dans lequel l’or oscille depuis le début du printemps.

Bien que le ratio rendement/risque soit en faveur des vendeurs sous cette zone de résistance, l’évolution de l’or devrait grandement dépendre des chiffres sur l’inflation américaine publiés cet après-midi. Le consensus table sur un premier ralentissement de l’inflation américaine au mois de juillet à 8,7%, contre 9,1% en juin. Une lecture supérieure aux attentes serait une mauvaise nouvelle pour l’or et les autres marchés, car cela pousserait la Fed à être encore plus agressive dans son resserrement monétaire. A l’inverse, une inflation dans la lignée ou inférieure aux attentes devrait rassurer les investisseurs sur le ralentissement de l’inflation, ce qui devrait soutenir l’or et les autres marchés.

Les opérateurs surveilleront également plus tard en fin de semaine, les estimations définitives de l’inflation dans les principaux pays européens. Toutefois, étant donné que des premières estimations ont été publiées dès la fin du mois de juillet, l’impact des estimations définitives a peu de chances de fortement dériver et donc d’avoir des impacts majeurs sur les marchés.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du cours de l’or restent orientées à la baisse tant qu’il ne sort pas par le haut du canal descendant dans lequel il évolue depuis le début du printemps. Un repli sous le plus bas de la semaine dernière à environ 1760$ serait un premier signal technique en faveur d’une nouvelle jambe de baisse de l’or qui pourrait se prolonger jusqu’au récent plus bas à 1676$.

Dans le cas d’une sortie par le haut, les perspectives de fond de l’or s’amélioreraient et une poursuite du rebond jusqu’au sommet de juin à 1877$ serait à prévoir sur le court terme. Néanmoins, il sera préférable d’attendre davantage de signaux positifs pour adopter des perspectives de fond haussières.

