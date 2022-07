Pétrole WTI : le prix du baril revient tester un support majeur à 92,50$

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

Les cours de pétrole pourraient continuer à s’enfoncer avec le risque croissant de récession

Le support à 92,50$ sera décisif pour les perspectives du pétrole WTI

Les cours de pétrole tentent de reprendre de la hauteur ce matin après être revenu tester un support technique majeur à 92,50$ le baril WTI. Le prix du baril est revenu tester ce support plurimensuel suite au regain d’incertitudes sur la situation économique après que les ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs ont diminué plus que prévu et que Walmart a alerté sur l’impact de l'inflation des denrées alimentaires et des carburants sur la capacité de dépenses discrétionnaires de ses clients.

Le prix du baril reste toutefois soutenu par un marché pétrolier très tendu, les stocks de brut aux Etats-Unis ayant diminué plus que prévu et ceux d’essence ayant diminué de manière inattendue la semaine dernière selon l’API. L’or noir a également profité des craintes que la réduction des approvisionnements en gaz de la Russie vers l'Allemagne par le biais du gazoduc Nord Stream 1 n'oblige à se tourner vers le pétrole.

Le risque croissant de récession devrait toutefois de plus en plus faire pression sur les cours de pétrole ces prochaines semaines, le support à 92,50$ étant donc à risque. Les cours de pétrole sont déjà en baisse d’environ 25% depuis leur pic de mars, mais pourraient reculer davantage si une récession américaine se matérialise. En effet, une récession américaine avec des pertes d’emploi, une chute de la production industrielle, des dépenses et des revenus des ménages, coûte historiquement au moins 40% aux cours de pétrole, ce qui correspondrait à une chute du WTI jusqu’au moins 75$.

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du pétrole WTI est baissière à court terme depuis début juin, mais les perspectives de fond restent techniquement haussières au-dessus du support à 92,50$ et la moyenne mobile à 200 séances.

Graphique du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Un repli sous ces deux seuils, qui actuellement coïncident, serait un important signal en faveur d’un retournement baissier de la tendance de fond et serait de mauvais augure pour les perspectives économiques et les actifs risqués. Une baisse jusqu’au sommet d’octobre 2020 à 85$, voire jusqu’au creux de décembre 2020 à environ 62$ serait à prévoir.

En attendant, les perspectives restent haussières au-dessus de 92,50$ et le prix du baril pourrait rebondir si les perspectives économiques s’améliorent. Un dépassement de l’oblique baissière qui passe par les récents plus hauts ouvrirait la voie à un retour du pétrole au sommet de fin juin à 110$.

