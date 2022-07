Pétrole WTI : les prix du baril de plus en plus sous pression ces prochains mois

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

La pression devrait s’accentuer sur les cours de pétrole ces prochains mois

Le support à 93,50$ sera décisif pour les perspectives du pétrole WTI

Les cours de pétrole se replient après trois jours de hausse consécutive depuis des supports majeurs. Les prix des barils se replient à court terme après que les données de l'API publiées mardi aient montré que les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de près de 2 millions de barils la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence ont également augmenté, avant les données officielles de l'EIA prévues aujourd’hui.

Bien que le marché reste très tendu, avec une offre qui a du mal à répondre à la demande, le risque croissant de récession des deux côtés de l’Atlantique en raison du durcissement des politiques monétaires et de l’inflation est une menace de plus en plus importante pour les cours de pétrole. Les cours de pétrole pourraient à nouveau se replier, et facilement enfoncer leur récent plus bas situé à environ 25% de leur sommet de juin étant donné qu’une récession américaine coûte historiquement au moins 50% aux prix du baril (*à l’exception des chocs pétroliers).

Source : Valentin Aufrand

Dans ce contexte, les perspectives économiques vont devenir un catalyseur de plus en plus important pour les cours de pétrole, d’autant plus que les incertitudes sur l’offre semblent avoir été intégrées dans les prix. En effet, il est évident que le pétrole russe ne reviendra pas officiellement sur le marché tant que la guerre en Ukraine persistera tandis que les négociations sur le nucléaire iranien sont au point mort. De plus, la visite de Joe Biden au Moyen-Orient le weekend dernier n’a pas abouti à une augmentation de production de l’OPEP+.

Etant donné que les cours de pétrole devraient être de plus en plus dépendants des perspectives économiques, leur évolution devrait donc commencer à être de plus en plus similaires aux actifs risqués. Les cours de pétrole pourraient évoluer de façon relativement similaire aux marchés actions si les craintes de récession s’accentuent ces prochains mois.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond du pétrole WTI reste pour le moment haussière puisque le prix du baril a réussi à rebondir sur son support du printemps à environ 93,50$ et sur sa moyenne mobile à 200 jours la semaine dernière. Néanmoins, il est clair que le momentum haussier a ralenti puisque le WTI n’a pas inscrit de nouveau plus haut depuis le pic de début mars.

Les perspectives de fond deviendraient baissières en cas de repli sous 93,50$. Ce serait de mauvais augure pour les cours de pétrole, mais également pour les autres actifs risqués car un tel repli serait sûrement motivé par des craintes de récession encore plus aigüe. Un repli sous 93,50$ ouvrirait la voie à un repli jusqu’au sommet de l’automne de l’année dernière à environ 85$, puis éventuellement jusqu’au creux de décembre à 61,50$.

A court terme, nous pouvons constater le prix du baril évoluer dans un canal descendant. Une sortie par le haut pourrait être motivée par des données rassurantes sur la croissance et ouvrirait la voie à un remontée vers 110$, mais davantage de hausse semble peu probable pour les raisons précédemment expliquées.

