Pétrole : Les prix du baril sous pression face aux craintes de récession

Les cours de pétrole n’ont pas évité les vives craintes de récession mardi apparues à la suite de la publication des PMI composite en Europe. Les différents prix des barils ont chuté de plus ou moins 8% hier après que l’indice PMI composite de la zone euro soit tombé à un plus bas de 16 mois. L’économie européenne reste en croissance, mais ralentit très violemment depuis le début de la guerre en Ukraine, alors même que la BCE commence à peine à resserrer sa politique monétaire.

Bien que le marché pétrolier reste déficitaire et devrait continuer à l’être, le ralentissement économique va représenter un vent contraire de plus en plus important aux cours de pétrole étant donné que les perspectives économiques vont continuer à se dégrader. C’est en tout cas ce que suggèrent les indicateurs avancés comme la sous-performance des secteurs cycliques en bourse et des organismes dotés de solides track record comme ECRI et Conference Board qui anticipent désormais une contraction de l’activité économique aux Etats-Unis en fin d’année/début d’année prochaine.

Les cours de pétrole pourraient rebondir et revenir aux plus hauts de l’année au cours des prochaines semaines, mais cela sera de plus en plus compliqué à mesure que les perspectives économiques se dégradent. Les prochaines statistiques susceptibles d’influencer les cours de pétrole seront les indices ISM non manufacturier et le rapport mensuel sur l’emploi américain publié vendredi. Des données meilleures que prévu atténueront les craintes de récession, mais seront insuffisantes pour justifier un rebond majeur des cours de pétrole.

Les cours de pétrole consolident mais devraient sortir par le bas de leur range

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance est relativement neutre depuis le mois d’avril. Le cours de pétrole a tendance de revenir tester son sommet de mars à environ 130$ le mois dernier, mais a échoué avant à cause des craintes grandissantes de récession des deux côtés de l’Atlantique.

Les perspectives sont neutres entre 130$ et le support du printemps à environ 93,50$. Le plus probable est une sortie par le bas de ce range au cours des prochains mois et d’une chute jusqu’à l’ancien sommet de 2018 à environ 77$ à mesure que les craintes économiques s’intensifient.

Une sortie par le haut semble désormais peu probable, à moins d’un retrait brutal de pétrole des marchés internationaux comme par exemple la suspension des exportations de brut de la Russie.

