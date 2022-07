Or : Le support à 1782 USD constitue-t-il un creux majeur ?

Points clés de l’article :

L’or touche un plus bas de 5 mois avant de rebondir

Le métal jaune rebondit sur son support majeur à 1782 USD

L’or touche un plus bas de 5 mois avant de rebondir

L'or est passé sous la barre des 1 810 dollars l'once, à des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis cinq mois, sous la pression d'un dollar fort, la Réserve fédérale ayant pris la tête d'une vague mondiale de hausses agressives des taux d'intérêt pour lutter contre la hausse des prix. La semaine dernière, les décideurs de la Fed ont confirmé les attentes d'un nouveau resserrement monétaire, en signalant une nouvelle hausse de 75 points de base des taux ce mois-ci. De même, la BCE devrait commencer à relever ses taux en juillet et faire passer les coûts d'emprunt en territoire positif au troisième trimestre. Une hausse de 25 points de base est attendue cette semaine.

De plus, des données économiques américaines plus faibles que prévu signalent une réduction de la demande de métaux industriels, ce qui est baissier pour les prix de l'argent et dans une moindre mesure l’or après que l'indice ISM manufacturier américain de juin ait chuté plus que prévu à son plus bas niveau depuis 2 ans et que les dépenses de construction de mai aient diminué pour la première fois en 8 mois.

Toutefois, les pertes de l'or vendredi ont été limitées en raison de la baisse des rendements obligataires mondiaux. De plus la saisonnalité va devenir favorable normalement avec une demande de bijoux qui s’accélère en juillet avec des fêtes à venir en Inde où la consommation d’’or est élevée.

Saisonnalité des cours de l’or :

Le métal jaune rebondit sur son support majeur à 1782 USD

L’or a pour la quatrième fois vendredi rejoint la zone de support majeure à 1782 USD. Cependant la longue mèche basse du chandelier démontre la solidité de ce niveau qui pourrait constituer un creux de moyen terme et la base pour une reprise haussière.

Celle-ci serait confirmée si les cours venaient à dépasser la moyenne mobile à 200 périodes puis la résistance horizontale à 1877 USD.

Une rupture du soutien à 1782 USD pourrait provoquer une baisse plus importante vers 1750 USD et au-delà sur le support majeur à 1670 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE